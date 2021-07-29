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Haber Giriş: 29 Temmuz 2021 - 11:38 | 

Merkez Bankası toplantısı ne zaman? İşte Merkez Bankası PPK toplantı tarihi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın belli aralıklarla düzenlediği ve ekonominin seyrine dair önemli kararlara işaret eden toplantıları, para piyasaları ile yakından ilgili kişilerce araştırılıyor. Merkezi Bankası PPK toplantısının ne zaman yapılacağı merak konusu oldu. Peki, Merkez Bankası toplantısı ne zaman?

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1

Merkez Bankası toplantısının tarihi gündeme geldi. Her ay gerçekleşen Merkez Bankası toplantısı ile faiz kararı belli oluyor ve piyasalar buna göre şekilleniyor. Para Politikası Kurulu yani PPK Toplantısının ağustos ayında ne zaman yapılacağı vatandaşlarca araştırılıyor. İşte, Merkez Bankası PPK toplantı tarihi...

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Merkez Bankası'nın 2021 yılı takviminde yer alan bilgilere göre; Para Politikası Kurulu Toplantısı 12 Ağustos 2021 tarihinde yapılacak.

3SON TOPLANTIDA ALINAN KARARLAR

SON TOPLANTIDA ALINAN KARARLAR

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB), haftalık gösterge repo faizinde piyasa beklentileri doğrultusunda değişikliğe gitmedi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, politika faizini yüzde 19 olarak sabit tuttu.TCMB Para Politikası Kurulu(PPK) toplantısının ardından yapılan açıklamaya göre, haftalık repo faizi yüzde 19,00 olarak kaldı. TCMB, önceki 3 toplantısında da beklentilere paralel olarak faizi sabit bırakmıştı.

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