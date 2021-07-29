Merkez Bankası toplantısı ne zaman? İşte Merkez Bankası PPK toplantı tarihi

Merkez Bankası toplantısının tarihi gündeme geldi. Her ay gerçekleşen Merkez Bankası toplantısı ile faiz kararı belli oluyor ve piyasalar buna göre şekilleniyor. Para Politikası Kurulu yani PPK Toplantısının ağustos ayında ne zaman yapılacağı vatandaşlarca araştırılıyor. İşte, Merkez Bankası PPK toplantı tarihi...