Merkez Bankası toplantısı ne zaman? İşte faiz kararının belli olcağı Eylül PPK toplantı tarihi
Merkez Bankası toplantısının tarihi gündeme geldi. Her ay gerçekleşen Merkez Bankası toplantısı ile faiz kararı belli oluyor ve piyasalar buna göre şekilleniyor. Para Politikası Kurulu yani PPK Toplantısının ne zaman yapılacağı vatandaşlarca araştırılıyor. Peki, Merkez Bankası toplantısı ne zaman?
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın belli aralıklarla düzenlediği ve ekonominin seyrine dair önemli kararlara işaret eden toplantıları, para piyasaları ile yakından ilgili kişilerce araştırılıyor. Merkezi Bankası PPK toplantısının ne zaman yapılacağı merak konusu oldu. İşte, Eylül ayı toplantı tarihi...
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FAİZ KARARI TOPLANTISI NE ZAMAN?
Merkez Bankası Eylül ayı toplantısı için tarih detayları belli oldu. Her ay Para Piyasası Kurulu tarafından değerlendirilen faiz kararı, Ağustos ayı için sabit devam kararı almıştı.
Eylül ayı toplantısı ise 23 Eylül 2021 tarihinde gerçekleşecek. Toplantının ardından gerekçeli karar açıklanacak.
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MERKEZ BANKASI'NDAN 200 BAZ PUAN ARTIŞ
TCMB, Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ'de değişiklik yaptı. Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan karara göre, yabancı para cinsinden yükümlülükler için Zorunlu Karşılık oranlarında değişikliğe gitti.
25/12/2013 tarihli ve 28862 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2013/15)’in 6'ncı maddesinin ikinci fıkrasında yapılan değişikliklere göre mevduat ve katılım fonlarının (yurt dışı bankalar mevduat/katılım fonu ve kıymetli maden depo hesapları hariç) vadesiz, ihbarlı, 1 aya kadar, 3 aya kadar, 6 aya kadar ve 1 yıla kadar vadeli hesapları için zorunlu karşılık oranı yüzde 21'den yüzde 23'e, 1 yıl ve 1 yıldan uzun Vade için oranı yüzde 15'ten yüzde 17'ye yükseltti.
Kıymetli maden depolarından vadesiz, ihbarlı, 1 aya kadar, 3 aya kadar, 6 aya kadar ve 1 yıla kadar vadeli hesapları için zorunlu karşılık oranı yüzde 22'den yüzde 24'e, 1 yıl ve 1 yıldan uzun vade için oranı yüzde 18'den yüzde 20'ye yükseltti.
Müstakrizlerin fonları için zorunlu karşılık oranı yüzde yüzde 21'den yüzde 23'e çıkarıldı.
Diğer yükümlülükkler (yurt dışı bankalar mevduat/katılım fonu dahil) 1 yıla kadar (1 yıl dahil) vadeli hesaplar için zorunlu karşılık oranı yüzde 21, 2 yıla kadar (2 yıl dahil) hesaplar için yüzde 16, 3 yıla kadar (3 yıl dahil) hesaplar için yüzde 11, 2 yıla kadar (5 yıl dahil) hesaplar için yüzde 7, 5 yıldan uzun hesaplar için yüzde 5 olarak korundu.
Zorunlu karşılık oranlarında yapılan değişiklikler 17 Eylül'de yürürlüğe girecek.