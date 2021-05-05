Merkez Bankası toplantısı ne zaman? Faiz kararı ne zaman açıklanacak? İşte son gelişmeler
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) mayıs ayı toplantısı için beklentiler artmaya başladı. Ayda bir kez toplanan ve faiz dahil pek çok karar alan Merkez Bankası'nda bu ayki rutin toplantının tarihi, faiz kararında artı/eksi yönde beklentisi olan vatandaşlarca merak ediliyor. Peki, Merkez Bankası toplantısı ne zaman? Faiz kararı ne zaman açıklanacak?
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Bu ayki Merkez Bankası toplantısında yine önemli kararların alınması bekleniyor. Ekonomi gündemini yakından takip eden vatandaşlar da bu ayın planlanan toplantısının ne zaman yapılacağını ve faiz kararının ne zaman alınacağını merak ediyor. İşte, Merkez Bankası toplantısının tarihi hakkında bilgi...
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Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantıları ve rapor takviminde yer alan bilgilere göre mayıs ayı faiz kararı 6 Mayıs 2021’de açıklanacak.
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TCMB, Ocak ve Şubat aylarında faizi beklendiği gibi yüzde 17,00 seviyesinde tutmuştu. Geçtiğimiz ay 100 baz puanlık faiz artırım beklentisine karşın, Merkez Bankası 200 baz puanlık artırım kararı ile faiz yüzde 19,00'a yükseltilmişti.
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TCMB'nin enflasyon beklentisi 2021 yıl sonu için yüzde 9,4, 2022 yıl sonu için yüzde 7,0 seviyesinde bulunuyor. TCMB'nin bu ay sonu açıklayacağı "Enflasyon Raporu"nda enflasyon beklentilerinde bir revizyona gidip gitmeyeceği yakından izlenecek. TÜİK en son tüketici fiyatlarını yıllık %16,19 olarak açıkladı. TCMB'nin bir sonraki toplantısı 6 Mayıs'ta gerçekleştirilecek.