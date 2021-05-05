Merkez Bankası toplantısı ne zaman? Faiz kararı ne zaman açıklanacak? İşte son gelişmeler

Bu ayki Merkez Bankası toplantısında yine önemli kararların alınması bekleniyor. Ekonomi gündemini yakından takip eden vatandaşlar da bu ayın planlanan toplantısının ne zaman yapılacağını ve faiz kararının ne zaman alınacağını merak ediyor. İşte, Merkez Bankası toplantısının tarihi hakkında bilgi...