Gündem Haber Giriş: 13 Nisan 2021 - 08:15 | 13 Nisan 2021 - 08:18

Merkez Bankası toplantısı ne zaman? Faiz karar belli olacak!

Yurt içi piyasalar Merkez Bankası'na odaklandı. Küresel piyasalar yeni haftaya karışık bir görünümle başlarken, yurt içinde bu hafta gerçekleştirilecek Merkez Bankası'nın nisan ayı Para Politikası Kurulu toplantısı takip edilecek. Peki, Merkez Bankası toplantısı ne zaman yapılacak?