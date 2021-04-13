Merkez Bankası toplantısı ne zaman? Faiz karar belli olacak!
Yurt içi piyasalar Merkez Bankası'na odaklandı. Küresel piyasalar yeni haftaya karışık bir görünümle başlarken, yurt içinde bu hafta gerçekleştirilecek Merkez Bankası'nın nisan ayı Para Politikası Kurulu toplantısı takip edilecek. Peki, Merkez Bankası toplantısı ne zaman yapılacak?
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Para Politikası Kurulu Toplantısı'nda açıklayacağı faiz kararı merak konusu oldu. Konuya dair araştırma yapan vatandaşlar, tarih bilgisini öğrenmek istiyor. İşte, Merkez Bankası toplantı tarihi...
2
Merkez Bankası, Para Politikası Kurulu faiz kararını önümüzdeki perşembe günü açıklayacak. Banka bir önceki toplantıda politika faizini 200 baz puanlık artışla yüzde 17'den 19'a çıkarmıştı.
3
ŞAHAP KAVCIOĞLU BAŞKANLIĞI'NDA TOPLANACAK
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu başkanlığında perşembe günü toplanacak.
Merkez Bankası, piyasaların beklediği yılın dördüncü faiz kararını açıklayacak. Banka bir önceki toplantıda politika faizini 200 baz puan artışla yüzde 17'den yüzde 19'a yükseltmişti.
4
YURT İÇİ PİYASALAR YOĞUN
Bu hafta yurt içinde pazartesi ödemeler dengesi ve işsizlik oranı, salı sanayi üretimi endeksi, perşembe TCMB faiz kararı ve cuma Konut Fiyat Endeksi verileri takip edilecek.