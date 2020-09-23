Merkez Bankası Toplantısı ne zaman, eylül ayı faiz kararı saat kaçta açıklanacak? PPK Beklenti Anketi sonuçlandı...

Para Politikası Kurulu (PPK) bu hafta 24 Eylül günü toplanacak. Geçen ayın başından itibaren politika faizini artırmadan piyasadaki faizi artırma yöntemini tercih eden Merkez Bankası’nın bu hafta politika faizini değiştirip değiştirmeyeceği merak ediliyor.