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Hürriyet
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Ekonomi
Haber Giriş: 23 Eylül 2020 - 07:39 | 

Merkez Bankası Toplantısı ne zaman, eylül ayı faiz kararı saat kaçta açıklanacak? PPK Beklenti Anketi sonuçlandı...

Merkez Bankası Toplantısı'nda Merkez Bankası’nın eylül ayı için vereceği faiz kararı için gözler PPK (Para Politikası Kurulu) toplantısında. Para Politikası Kurulu’nun ardından Merkez Bankası'nın (TCMB) 2020 faiz kararını açıklanması bekleniyor. Peki, Merkez Bankası Toplantısı ne zaman, ayın kaçında gerçekleşecek, eylül ayı faiz kararı saat kaçta açıklanacak? İşte Merkez Bankası Toplantısı tarihi ve PPK Beklenti Anketi...

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası PPK (Para Politikası Kurulu) bu ay 9. Kez gerçekleşecek. Merkez Bankası’nın eylül ayı faiz kararı kısa bir süre sonra netleşecek.

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Para Politikası Kurulu (PPK) bu hafta 24 Eylül günü toplanacak. Geçen ayın başından itibaren politika faizini artırmadan piyasadaki faizi artırma yöntemini tercih eden Merkez Bankası’nın bu hafta politika faizini değiştirip değiştirmeyeceği merak ediliyor.

3PARA POLİTİKASI KURULU TOPLANTILARI VE RAPOR TAKVİMİ
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PARA POLİTİKASI KURULU TOPLANTILARI VE RAPOR TAKVİMİ

PARA POLİTİKASI KURULU TOPLANTILARI VE RAPOR TAKVİMİ

Para Politikası Kurulu Toplantı Kararı

Para Politikası Kurulu Toplantı Özeti

Enflasyon Raporu

Finansal İstikrar Raporu

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23 Ocak 2020

30 Ocak 2020

 

19 Şubat 2020

26 Şubat 2020

 

 

17 Mart 2020*

24 Mart 2020

 

 

22 Nisan 2020

30 Nisan 2020

30 Nisan 2020

 

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25 Haziran 2020

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28 Ekim 2020

28 Ekim 2020

 

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25 Mart 2021

 

 

 

4AA Finansın PPK Beklenti Anketi sonuçlandı
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AA Finans'ın PPK Beklenti Anketi sonuçlandı

AA Finans'ın Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) 24 Eylül Perşembe günü gerçekleştireceği Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına ilişkin anketine katılan ekonomistlerin büyük çoğunluğu politika faizinin sabit bırakılacağını tahmin etti.

AA Finans'ın PPK toplantısına yönelik piyasa beklenti anketi, 27 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı. Buna göre, 23 ekonomist politika faizinde (bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı) değişiklik beklemezken, 4 ekonomist faizlerin artırılacağı öngörüsünde bulundu. Faiz artışı bekleyen ekonomistlerin beklentileri 50 baz puan ila 150 baz puan arasında yer aldı.

Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı yüzde 9 olurken, beklentiler yüzde 8,25 ila yüzde 9,75 arasında yer aldı.

20 Ağustos'taki son PPK toplantısında, politika faizi değiştirilmeyerek yüzde 8,25'te sabit bırakılmıştı.

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