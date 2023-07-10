Merkez Bankası Temmuz 2023 toplantısı ne zaman? TCMB temmuz ayı faiz kararı için gözler Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına çevrildi!

MERKEZ BANKASI HAZİRAN AYI FAİZ KARARI 2023
Merkez Bankası 27 ay sonra faiz artırımı hamlesinde bulundu. Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan başkanlığında toplanan Para Politikası Kurulu faizi yüzde 8,5'ten yüzde 15'ye yükselttiğini açıkladı.
Para Politikası Kurulu'nun açıklamasında "Kurul politika faizini enflasyonun ana eğiliminin gerilemesini ve orta vadede yüzde 5 hedefine ulaşmasını sağlayacak parasal ve finansal koşulları oluşturacak şekilde belirleyecektir. Enflasyon görünümünde belirgin iyileşme sağlanana kadar parasal sıkılaştırma gerektiği zamanda ve gerektiği ölçüde kademeli olarak güçlendirilecektir. Enflasyon ve enflasyon eğilimine ilişkin göstergeler yakından takip edilecek ve TCMB, fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda elindeki tüm araçları kararlılıkla kullanmaya devam edecektir" denildi.