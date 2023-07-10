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Merkez Bankası Temmuz 2023 toplantısı ne zaman? TCMB temmuz ayı faiz kararı için gözler Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına çevrildi!

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#Merkez Bankası#Merkez Bankası Faiz Toplantısı#Merkez Bankası Faiz Kararı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 10, 2023 12:15

Merkez Bankası temmuz ayı faiz toplantısı için geri sayım başladı. Her ay düzenli olarak gerçekleştirilen Para Politikası Kurulu (PPK) doğrultusunda politika faizi belirleniyor. Haziran ayında Hafize Gaye Erkan başkanlığında toplanan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası normalin dışında bir karar alarak faizi yüzde 8,5'ten yüzde 15'e yükselttiğini açıklamıştı. Peki, Temmuz 2023 Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı ne zaman? İşte Merkez Bankası Temmuz 2023 toplantı tarihi!

1/5Merkez Bankası Temmuz 2023 toplantısı ne zaman TCMB temmuz ayı faiz kararı için gözler Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına çevrildi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz toplantısı için gözler temmuz ayına çevrildi. Hafize Gaye Erkan’ın atanması sonucunda yeni bir politika izleyen Merkez Bankası haziran ayında faizi artırmıştı. Merkez Bankası temmuz ayı faiz kararı ne zaman açıklanacak? sorusu da bu sebeple merak edilmeye başlandı. Merkez Bankası Temmuz 2023 faiz beklentisi de piyasaların yakından takip ettiği konular arasına girdi. İşte TCMB Para Politikası Kurulu (PPK) temmuz toplantı tarihi…

2/5MERKEZ BANKASI TEMMUZ 2023 TOPLANTISI NE ZAMAN

MERKEZ BANKASI TEMMUZ 2023 TOPLANTISI NE ZAMAN?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre temmuz ayı toplantı tarihi belli oldu. Merkez Bankası Para Politikası Kurulu Hafize Gaye Erkan başkanlığında 20 Temmuz Perşembe günü toplanacak. Faiz kararının da 20 Temmuz Perşembe günü saat 14.00’te açıklanacağı tahmin ediliyor.

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MERKEZ BANKASI FAİZ BEKLENTİSİ TEMMUZ 2023

Merkez Bankası’nın 20 Temmuz toplantısında da faizde artış olma ihtimali yüksek bulunuyor. Bu durumda Kredi kartları uygulanan faizler de paralel olarak artacak. Temmuz ayı için referans faiz yüzde yüzde 1.36’ya çıkarılınca kredi kartı faizleri de yüzde 1.36’dan yüzde 1.91’e yükseldi. Gecikme faizi ise yüzde 1.66’dan yüzde 2.21’e çıktı. Eğer politika faizi artarsa bu oranlar da artacak.

4/5MERKEZ BANKASI HAZİRAN AYI FAİZ KARARI 2023

MERKEZ BANKASI HAZİRAN AYI FAİZ KARARI 2023

Merkez Bankası 27 ay sonra faiz artırımı hamlesinde bulundu. Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan başkanlığında toplanan Para Politikası Kurulu faizi yüzde 8,5'ten yüzde 15'ye yükselttiğini açıkladı.

Para Politikası Kurulu'nun açıklamasında "Kurul politika faizini enflasyonun ana eğiliminin gerilemesini ve orta vadede yüzde 5 hedefine ulaşmasını sağlayacak parasal ve finansal koşulları oluşturacak şekilde belirleyecektir. Enflasyon görünümünde belirgin iyileşme sağlanana kadar parasal sıkılaştırma gerektiği zamanda ve gerektiği ölçüde kademeli olarak güçlendirilecektir. Enflasyon ve enflasyon eğilimine ilişkin göstergeler yakından takip edilecek ve TCMB, fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda elindeki tüm araçları kararlılıkla kullanmaya devam edecektir" denildi.

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