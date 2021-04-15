Merkez Bankası PPK toplantısı ne zaman, saat kaçta? Faiz kararı gündemde olacak
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Para Politikası Kurulu Toplantısı'nda açıklayacağı faiz kararı merak konusu oldu. Konuya dair araştırma yapan vatandaşlar, tarih bilgisini öğrenmek istiyor. Peki, Merkez Bankası PPK toplantısı ne zaman ve saat kaçta?
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Yurt içi piyasalar Merkez Bankası'na odaklandı. Küresel piyasalar yeni haftaya karışık bir görünümle başlarken, yurt içinde gerçekleştirilecek Merkez Bankası'nın nisan ayı Para Politikası Kurulu toplantısı takip edilecek. İşte, Merkez Bankası toplantısının ayrıntıları...
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Merkez Bankası'nın 2021 yılı takviminde yer alan bilgilere göre Nisan ayı Para Politikası Kurulu toplantısı 15 Nisan 2021 günü gerçekleştirilecek.
Merkez Bankası, Para Politikası Kurulu faiz kararını bugün açıklayacak. Banka bir önceki toplantıda politika faizini 200 baz puanlık artışla yüzde 17'den 19'a çıkarmıştı.
Toplantının saat 10:00 civarında başlaması öngörülüyor.
Net saat belli olduğunda haberimizde yer vereceğiz.
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ŞAHAP KAVCIOĞLU BAŞKANLIĞI'NDA TOPLANACAK
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu başkanlığında perşembe günü toplanacak.
Merkez Bankası, piyasaların beklediği yılın dördüncü faiz kararını açıklayacak. Banka bir önceki toplantıda politika faizini 200 baz puan artışla yüzde 17'den yüzde 19'a yükseltmişti.
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AA FİNANS'IN PPK BEKLENTİ ANKETİ SONUÇLANDI
TCMB Para Politikası Kurulu toplantısına ilişkin AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistlerin tamamına yakını bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının (politika faizi) yüzde 19 düzeyinde sabit bırakılacağını tahmin ediyor.
AA Finans'ın 15 Nisan Perşembe günü gerçekleştirilecek PPK toplantısına yönelik piyasa beklenti anketi, 20 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.
Buna göre, ankete katılan ekonomistlerin 19'u politika faizinde değişiklik yapılmayacağını öngörüyor. Ekonomistlerden 1'i ise politika faizinin 100 puanlık artırımla yüzde 20'ye çıkarılmasını bekliyor.
Geçen ayki PPK toplantısında politika faizi 200 baz puan artırılarak yüzde 17'den yüzde 19'a yükseltilmişti.