Merkez Bankası PPK toplantısı ne zaman? Merkez Bankası faiz kararı bu hafta açıklanacak
Merkez Bankası faiz kararı bu hafta Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı ardından açıklanacak. Her ay, Merkez Bankası başkanı önderliğinde toplanan Para Politikaları Kurulu (PPK), toplantısıyla faiz oranı belirleniyor. Mart ayında faizler yüzde 19'a çıkarılmıştı. Nisan ayında gerçekleştirilen toplantıda ise faizlerin yüzde 19'da sabit tutulmasına karar verilmişti. Peki, Merkez Bankası PPK toplantısı ne zaman? Merkez Bankası faiz kararı ayın kaçında açıklanacak?
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Merkez Bankası faiz kararını belirlenen takvimde açıklamaya devam ediyor. Nisan ayında politika faizinin yüzde 19’da sabit tutulmasına karar verilmişti. Bu yılın 5'inci PPK toplantısı ise mayıs ayında gerçekleşecek. Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak, PPK toplantısı ayın kaçında yapılacal?
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Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantıları ve rapor takviminde yer alan bilgilere göre mayıs ayı faiz kararı 6 Mayıs 2021’de açıklanacak.
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TCMB, Ocak ve Şubat aylarında faizi beklendiği gibi yüzde 17,00 seviyesinde tutmuştu. Geçtiğimiz ay 100 baz puanlık faiz artırım beklentisine karşın, Merkez Bankası 200 baz puanlık artırım kararı ile faiz yüzde 19,00'a yükseltilmişti.
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TCMB'nin enflasyon beklentisi 2021 yıl sonu için yüzde 9,4, 2022 yıl sonu için yüzde 7,0 seviyesinde bulunuyor. TCMB'nin bu ay sonu açıklayacağı "Enflasyon Raporu"nda enflasyon beklentilerinde bir revizyona gidip gitmeyeceği yakından izlenecek.TÜİK en son tüketici fiyatlarını yıllık %16,19 olarak açıkladı. TCMB'nin bir sonraki toplantısı 6 Mayıs'ta gerçekleştirilecek.