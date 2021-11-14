Merkez Bankası PPK toplantısı ne zaman? Kasım ayı faiz kararı bu hafta belli olacak
Yurt içi piyasalar Merkez Bankası tarafından belirlenecek faiz kararına odaklandı. Takvime göre, kasım ayı faiz kararı bu hafta belli olacak. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, son iki ayda politika faizini düşürme kararı vermişti. Peki, kasım ayı faiz kararı ayın kaçında belli olacak? Merkez Bankası PPK toplantısı ne zaman?
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TCMB Para Politikası Kurulu, 18 Kasım Perşembe günü toplanacak. Karar aynı gün saat 14.00’te açıklanacak.
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), ekim ayında gerçekleşen toplantıda düşüş kararı almıştı.
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TCMB'den yapılan Ekim ayı faiz kararına ilişkin açıklamada; "Kurul, para politikasının etkileyebildiği talep unsurları, çekirdek enflasyon gelişmeleri ve arz şoklarının yarattığı etkilerin ayrıştırılmasına yönelik analizleri değerlendirmiştir. Bu çerçevede politika faizi 200 baz puan indirilerek yüzde 16 olarak belirlenmiştir. Bununla birlikte, arz yönlü arızi unsurlardan kaynaklı olarak politika faizinde yapılan aşağı yönlü düzeltme için yıl sonuna kadar sınırlı bir alan kaldığı Kurul tarafından değerlendirilmiştir " denilmişti.