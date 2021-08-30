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Gündem
Haber Giriş: 30 Ağustos 2021 - 13:50 | 

Merkez Bankası PPK toplantısı ne zaman? İşte faiz toplantısı tarihi

Eylül'de ekonomi gündemi yoğun olacak. Aşılamanın hızla devam etmesi ve okulların açılacak olmasının ekonomiye canlılık katması beklenirken, gelecek hafta başından itibaren açıklanacak çok sayıda veri ekonomi gündemini hareketlendirecek. Peki, Merkez Bankası PPK toplantısı ne zaman?

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantı hakkındaki araştırmalar hız kazandı. Kurul, son toplantısında politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 19 düzeyinde sabit tutmuştu. İşte, faiz toplantısı tarihi...

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantısı 23 Eylül'de gerçekleştirilecek.

Merkez Bankası, mayıs ayına ilişkin ödemeler dengesi verilerini de 13 Eylül'de açıklayacak.

Hazine ve Maliye Bakanlığı haziran ayı bütçe gerçekleşmelerini 15 Eylül'de duyuracak.

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