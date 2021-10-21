Merkez Bankası PPK toplantısı bugün: Faiz kararı saat kaçta açıklanacak? MB faiz kararı ne olur?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası PPK (Para Politikası Kurulu) bir kez daha bir araya gelecek, ekim ayı faiz kararını paylaşacak. Piyasaların her ay merakla beklediği faiz kararı belirlenen takvim doğrultusunda kamuoyuyla paylaşılıyor. Her ay Para Piyasası Kurulu (PPK) gerçekleşen son toplantıda eylül ayı için 100 baz puan indirme kararı almıştı. Şimdi gözler Merkez Bankası'nın ekim ayı için vereceği faiz kararında.