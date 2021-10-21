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Ekonomi
Haber Giriş: 21 Ekim 2021 - 07:01 | 

Merkez Bankası PPK toplantısı bugün: Faiz kararı saat kaçta açıklanacak? MB faiz kararı ne olur?

Piyasaları hareketlendirmesi beklenen Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK) Toplantısı'nın yapılacağı tarih geldi çattı. Yurt içinde piyasalar, açıklanacak olan faiz kararını beklerken toplantının saat kaçta yapılacağı da merak ediliyor.Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına ilişkin beklenti anketine katılan ekonomistlerin büyük çoğunluğu bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının (politika faizi) indirileceğini tahmin ediyor.

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası PPK (Para Politikası Kurulu) bir kez daha bir araya gelecek, ekim ayı faiz kararını paylaşacak. Piyasaların her ay merakla beklediği faiz kararı belirlenen takvim doğrultusunda kamuoyuyla paylaşılıyor. Her ay Para Piyasası Kurulu (PPK) gerçekleşen son toplantıda eylül ayı için 100 baz puan indirme kararı almıştı. Şimdi gözler Merkez Bankası'nın ekim ayı için vereceği faiz kararında.

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Merkez Bankası ekim ayı PPK toplantısının tarihi yayınlanan takvimle paylaşılmıştı. Ekim ayı toplantısı ise 21 Ekim 2021 tarihinde gerçekleşecek. Alınan yeni faiz kararı ise toplantının hemen ardından saat 14.00'te açıklanacak.

3Ataması gerçekleştirilen 2 isim de yer alacak

Ataması gerçekleştirilen 2 isim de yer alacak

Geçtiğimiz günlerde ataması gerçekleştirilen MB Başkan Yardımcısı Taha Çakmak ile PPK Üyesi Yusuf Tuna da toplantılarda yerini alacak.

4EYLÜL AYI MERKEZ BANKASI TOPLANTISINDAN HANGİ KARAR ÇIKMIŞTI

EYLÜL AYI MERKEZ BANKASI TOPLANTISINDAN HANGİ KARAR ÇIKMIŞTI?

TCMB'den faiz oranlarına ilişkin yapılan duyuruda, Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu başkanlığında toplanan Para Politikası Kurulu'nun, politika faizini 100 baz puan indirerek yüzde 18'e düşürdüğü açıklanmıştı.

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