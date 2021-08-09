Merkez Bankası ne zaman toplanacak? Merkez Bankası faiz kararı ne zaman belli olacak? İşte son bilgiler

Merkez Bankası toplantısı vatandaşların merak ettiği konu oldu. Merkezi Bankası PPK toplantısının ne zaman yapılacağı ilgili kişilerce sorgulanıyor. Her ay gerçekleşen Merkez Bankası toplantısı ile faiz kararı belli oluyor ve piyasalar buna göre şekilleniyor. İşte, PPK toplantısı hakkında bilgi...