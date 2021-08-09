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Haber Giriş: 09 Ağustos 2021 - 22:59 | 

Merkez Bankası ne zaman toplanacak? Merkez Bankası faiz kararı ne zaman belli olacak? İşte son bilgiler

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararını açıklayacağı ağustos ayı toplantısı için geri sayım başladı. Belli aralıklarla düzenlenen ve ekonominin seyrine dair önemli kararlar alınan toplantılar, para piyasaları ile yakından ilgili kişilerce araştırılıyor. Peki, Merkez Bankası ne zaman toplanacak? Merkez Bankası faiz kararı ne zaman belli olacak?

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Merkez Bankası toplantısı vatandaşların merak ettiği konu oldu. Merkezi Bankası PPK toplantısının ne zaman yapılacağı ilgili kişilerce sorgulanıyor. Her ay gerçekleşen Merkez Bankası toplantısı ile faiz kararı belli oluyor ve piyasalar buna göre şekilleniyor. İşte, PPK toplantısı hakkında bilgi...

2MERKEZ BANKASI TOPLANTISI NE ZAMAN

MERKEZ BANKASI TOPLANTISI NE ZAMAN?

Merkez Bankası'nın 2021 yılı takviminde yer alan bilgilere göre; Para Politikası Kurulu Toplantısı 12 Ağustos 2021 tarihinde yapılacak.

3SON TOPLANTIDA ALINAN KARARLAR

SON TOPLANTIDA ALINAN KARARLAR

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB), haftalık gösterge repo faizinde piyasa beklentileri doğrultusunda değişikliğe gitmedi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, politika faizini yüzde 19 olarak sabit tuttu.

TCMB Para Politikası Kurulu(PPK) toplantısının ardından yapılan açıklamaya göre, haftalık repo faizi yüzde 19,00 olarak kaldı. TCMB, önceki 3 toplantısında da beklentilere paralel olarak faizi sabit bırakmıştı.

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