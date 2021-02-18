Faiz kararının açıklanacağı saat yaklaşıyor.. Merkez Bankası (MB) faiz kararı saat kaçta açıklanacak?
Piyasaların gözü kulağı şubat ayı faiz kararında Merkez Bankası’nın belirleyeceği şubat ayı faiz kararı için beklenen gün geldi çattı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), geçen ayki PPK toplantısında politika faizini yüzde 17'de sabit bırakmıştı. Yabancı ekonomistler, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) bu haftaki toplantısında değişikliğe gitmemesini bekliyor. Merkez Bankası (MB) faiz kararı saat kaçta açıklanacak?
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu yılın 2. faiz kararını bugün açıklayacak. TCMB Para Politikası Kurulu(PPK) toplantısının ardından şubat ayı için verilen faiz kararı kamuoyuyla paylaşılacak.
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MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?
Merkez Bankası faiz kararını bugün saat 14:00'da açıklayacak. Başkan Naci Ağbal yönetiminde toplanacak Para Politikası Kurulu (PPK) tarafından herhangi bir faiz değişikliği beklenmiyor.
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Yabancı ekonomistler TCMB'den faiz değişikliği beklemiyor
Societe Generale Gelişmekte Olan Piyasalar Strateji Direktörü Phoenix Kalen, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede TCMB'nin en son Para Politikası Kurulu toplantısındaki sözlü yönlendirmeye tutarlı olarak faizlerde değişikliğe gitmeyebileceğini aktardı.
Gerçekleşen enflasyon ve enflasyon beklentilerindeki iyileşmeler para politikasında gevşeme alanı oluşturana kadar yani yılın üçüncü çeyreğine kadar TCMB'nin faiz oranlarında herhangi bir aksiyon almayabileceğini söyleyen Kalen, bankanın politika faizinde yılın üçüncü çeyreğinde 100 baz puan, dördüncü çeyreğinde de 100 baz puan indirime gidebileceğini dile getirdi.
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"TCMB, 'bekle-gör' tutumu sergileyebilir"
İspanyol BBVA'nın Büyük Veri Araştırmaları Başkanı Alvaro Ortiz Vidal-Abarca da TCMB'nin bu toplantıda beklemede kalabileceğini belirterek ancak harekete geçme konusunda tetikte olacağını kaydetti.
Büyüme ivmesinin pozitif olduğunu ve çıktı açığı ile gıda fiyatları için yukarı yönlü baskılara neden olduğunu vurgulayan Abarca, yüksek kredibilite sayesinde TL'nin dolar karşısında değer kazandığını, bunun da ithal edilen ürünler üzerindeki enflasyonist baskıları dengelediğini dile getirdi.
Abarca, TCMB'nin 'bekle-gör' tutumu sergileyebileceğini ancak enflasyonla mücadele etmek için gerekirse harekete geçebileceğine dair net bir yönlendirmeyi de sürdürebileceğini vurguladı. TD Securities Gelişen Piyasalar Strateji Başkanı Cristian Maggio, enflasyonun beklentilerin üzerinde artmasına karşın TCMB'nin politika faizinde artışa gitmeyebileceğini belirtti.
TCMB'nin politika faizini yüzde 17'de sabit bırakacağı öngörüsünde bulunan Maggio, bu sabit tutma kararına belirtilen "gerekmesi durumunda faizlerde artışa gidilebilir" açıklamasının eşlik edebileceğini ifade etti.
TCMB Para Politikası Kurulu toplantısına ilişkin AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistlerin büyük çoğunluğu politika faizinin sabit bırakılacağını tahmin ediyor.Ocak ayındaki Para Politikası Kurulu toplantısında politika faizi yüzde 17'de sabit bırakılmıştı.