Faiz kararının açıklanacağı saat yaklaşıyor.. Merkez Bankası (MB) faiz kararı saat kaçta açıklanacak?

"TCMB, 'bekle-gör' tutumu sergileyebilir" İspanyol BBVA'nın Büyük Veri Araştırmaları Başkanı Alvaro Ortiz Vidal-Abarca da TCMB'nin bu toplantıda beklemede kalabileceğini belirterek ancak harekete geçme konusunda tetikte olacağını kaydetti.



Büyüme ivmesinin pozitif olduğunu ve çıktı açığı ile gıda fiyatları için yukarı yönlü baskılara neden olduğunu vurgulayan Abarca, yüksek kredibilite sayesinde TL'nin dolar karşısında değer kazandığını, bunun da ithal edilen ürünler üzerindeki enflasyonist baskıları dengelediğini dile getirdi.



Abarca, TCMB'nin 'bekle-gör' tutumu sergileyebileceğini ancak enflasyonla mücadele etmek için gerekirse harekete geçebileceğine dair net bir yönlendirmeyi de sürdürebileceğini vurguladı. TD Securities Gelişen Piyasalar Strateji Başkanı Cristian Maggio, enflasyonun beklentilerin üzerinde artmasına karşın TCMB'nin politika faizinde artışa gitmeyebileceğini belirtti.



TCMB'nin politika faizini yüzde 17'de sabit bırakacağı öngörüsünde bulunan Maggio, bu sabit tutma kararına belirtilen "gerekmesi durumunda faizlerde artışa gidilebilir" açıklamasının eşlik edebileceğini ifade etti.



TCMB Para Politikası Kurulu toplantısına ilişkin AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistlerin büyük çoğunluğu politika faizinin sabit bırakılacağını tahmin ediyor.Ocak ayındaki Para Politikası Kurulu toplantısında politika faizi yüzde 17'de sabit bırakılmıştı.