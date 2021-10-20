Merkez Bankası (MB) faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? PPK toplantısı için geri sayım...
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası PPK (Para Politikası Kurulu) bir kez daha bir araya gelecek, ekim ayı faiz kararını paylaşacak. Piyasaların her ay merakla beklediği faiz kararı belirlenen takvim doğrultusunda kamuoyuyla paylaşılıyor. Peki, Merkez Bankası (MB) faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?
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Her ay Para Piyasası Kurulu (PPK) gerçekleşen son toplantıda eylül ayı için 100 baz puan indirme kararı almıştı. Şimdi gözler Merkez Bankası'nın ekim ayı için vereceği faiz kararında.
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Merkez Bankası ekim ayı PPK toplantısının tarihi yayınlanan takvimle paylaşılmıştı. Ekim ayı toplantısı ise 21 Ekim 2021 tarihinde gerçekleşecek. Alınan yeni faiz kararı ise toplantının hemen ardından saat 14.00'te açıklanacak.
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Ataması gerçekleştirilen 2 isim de yer alacak
Geçtiğimiz günlerde ataması gerçekleştirilen MB Başkan Yardımcısı Taha Çakmak ile PPK Üyesi Yusuf Tuna da toplantılarda yerini alacak.
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EYLÜL AYI MERKEZ BANKASI TOPLANTISINDAN HANGİ KARAR ÇIKMIŞTI?
TCMB'den faiz oranlarına ilişkin yapılan duyuruda, Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu başkanlığında toplanan Para Politikası Kurulu'nun, politika faizini 100 baz puan indirerek yüzde 18'e düşürdüğü açıklanmıştı.