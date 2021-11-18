Merkez Bankası kasım ayı faiz kararı ne oldu? Merkez Bankası eylül ve ekim aylarında politika faizini toplam 300 baz puan indirmişti.
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı. TCMB Para Politikası Kurulu(PPK) toplantısının ardından yapılan açıklamaya göre, haftalık repo faizi yüzde 16,00'dan yüzde 15,00'e çekildi. TCMB, önceki toplantısında faizde 200 baz puan indirime gitmişti. TCMB Piyasa Katılımcıları Anketinde yıl sonu tüketici fiyatları beklentisi yüzde 19,31, 12 ay sonrası tüketici fiyatları beklentisi yüzde 15,61 seviyesinde oluştu.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, 18 Kasım tarihinde Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu başkanlığında toplandı. Kurulda kasım ayı faiz oranı için karar verildi, alınan karar saat 14.00'te paylaşıldı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) 100 baz puan indirerek yüzde 15'e düşürdü.
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