Merkez Bankası günlük döviz kuru (dolar-euro) saat kaçta açıklanıyor?
Merkez Bankası, kur korumalı TL mevduat için baz alınacak kur seviyesini günlük olarak açıklıyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı "Kur farkı hesaplamaları için Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası her gün USD Döviz alış kuru yayınlayacaktır.” Açıklamasında bulunmuştu. Peki, Merkez Bankası günlük döviz kuru (dolar-euro) saat kaçta açıklanıyor?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB), 'Kur Korumalı Türk Lirası Vadeli Mevduatlar' için kullanılacak kurları açıklamaya başladı. 22 Aralık 2021 tarihi için dolar kurunun seviyesi 12,48 TL olarak belirlendi.
Merkez Bankası günlük döviz kuru (dolar-euro) saat kaçta açıklanıyor?
Hazine, kur farkı hesaplamaları için Merkez Bankası'nın her gün saat 11:00’de döviz alış ve satış kurunu yayınlayacağını duyurmuştu.
Aralarında Japon Yeni, İsviçre Frangı ve İngiliz Sterlini'nin de olduğu toplam 22 para birimi için kur açıklanıyor.
Aralarında Japon Yeni, İsviçre Frangı ve İngiliz Sterlini'nin de olduğu toplam 22 para birimi için kur açıklanıyor.
Merkez Bankası'na göre döviz kurlarından Euro alışta 13.9125 TL, satışta ise 13,9376 TL ve Dolar ise alışta 12,348 TL ve satışta ise 12,3702 TL olarak açıklandı.
Hazine ve Maliye Bakanlığı günlük kur oranlarıyla ilgili "Kur farkı hesaplamaları için Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası her gün saat 11.00'de USD Döviz alış kuru yayınlayacaktır. Vade sonunda kur değişiminin faiz oranı üzerinde kalması halinde oluşabilecek fark müşteri hesabına TL olarak yansıtılacaktır. Hesaplar 3, 6, 9 ve 12 ay vadeler ile açılabilecek olup; minimum faiz oram TCMB Politika Faiz Oranı olarak uygulanacaktır. Sisteme isteyen her banka katılabilecektir." ifadelerinde bulunmuştu.