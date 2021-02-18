YabancÄ± ekonomistler TCMB'den faiz deÄŸiÅŸikliÄŸi beklemiyordu Merkez BankasÄ±'ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klama ÅŸÃ¶yle:



Ä°ktisadi faaliyet gÃ¼Ã§lÃ¼ bir seyir izlemektedir. SalgÄ±na baÄŸlÄ± kÄ±sÄ±tlamalarÄ±n ekonomi Ã¼zerindeki aÅŸaÄŸÄ± yÃ¶nlÃ¼ etkileri sÄ±nÄ±rlÄ± kalÄ±rken, hizmetler ve baÄŸlantÄ±lÄ± sektÃ¶rlerdeki yavaÅŸlama ve bu sektÃ¶rlerin kÄ±sa vadeli gÃ¶rÃ¼nÃ¼mÃ¼ne dair belirsizlikler sÃ¼rmektedir. SalgÄ±n dÃ¶neminde saÄŸlanan yÃ¼ksek kredi bÃ¼yÃ¼mesinin birikimli etkileriyle gÃ¼Ã§ kazanan iÃ§ talebin cari iÅŸlemler dengesi Ã¼zerindeki olumsuz etkisi devam etmektedir. DiÄŸer taraftan, finansal koÅŸullardaki sÄ±kÄ±laÅŸmayla birlikte son dÃ¶nemde kredi bÃ¼yÃ¼mesi yavaÅŸlamaya baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±r.Â



Ä°Ã§ talep koÅŸullarÄ±, dÃ¶viz kuru baÅŸta olmak Ã¼zere birikimli maliyet etkileri, uluslararasÄ± gÄ±da ve diÄŸer emtia fiyatlarÄ±ndaki yÃ¼kseliÅŸ ve enflasyon beklentilerindeki yÃ¼ksek seviyeler, fiyatlama davranÄ±ÅŸlarÄ± ve enflasyon gÃ¶rÃ¼nÃ¼mÃ¼nÃ¼ olumsuz etkilemeye devam etmektedir. GerÃ§ekleÅŸtirilen gÃ¼Ã§lÃ¼ parasal sÄ±kÄ±laÅŸtÄ±rmanÄ±n krediler ve iÃ§ talep Ã¼zerindeki yavaÅŸlatÄ±cÄ± etkilerinin daha belirgin hale gelmesi beklenmekte, bÃ¶ylelikle enflasyon Ã¼zerinde etkili olan talep ve maliyet unsurlarÄ±nÄ±n kademeli olarak zayÄ±flayacaÄŸÄ± Ã¶ngÃ¶rÃ¼lmektedir. Ã–te yandan, uluslararasÄ± emtia fiyatlarÄ±nda sÃ¼regelen artÄ±ÅŸ eÄŸilimi ve bazÄ± sektÃ¶rlerde belirginleÅŸen arz kÄ±sÄ±tlarÄ± ile gerÃ§ekleÅŸtirilen Ã¼cret ve yÃ¶netilen fiyat ayarlamalarÄ±, orta vadeli enflasyon gÃ¶rÃ¼nÃ¼mÃ¼ Ã¼zerindeki Ã¶nemini korumaktadÄ±r. Bu doÄŸrultuda, 2021 yÄ±lsonu tahmin hedefi dikkate alÄ±narak, enflasyonda kalÄ±cÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸe ve fiyat istikrarÄ±na iÅŸaret eden gÃ¼Ã§lÃ¼ gÃ¶stergeler oluÅŸana kadar, sÄ±kÄ± para politikasÄ± duruÅŸu kararlÄ±lÄ±kla uzun bir mÃ¼ddet sÃ¼rdÃ¼rÃ¼lecektir. Enflasyonda kalÄ±cÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸe ve fiyat istikrarÄ±na iÅŸaret eden gÃ¼Ã§lÃ¼ gÃ¶stergeler kapsamÄ±nda enflasyonun ana eÄŸilimi ve fiyatlama davranÄ±ÅŸlarÄ±na iliÅŸkin gÃ¶stergeler, yayÄ±lÄ±m endeksleri, talep ve maliyet unsurlarÄ± ve enflasyon beklentilerinin tahmin ufku iÃ§erisinde hedeflerle uyumu yakÄ±ndan izlenmektedir. Gerekmesi durumunda ilave parasal sÄ±kÄ±laÅŸma yapÄ±lacaktÄ±r.