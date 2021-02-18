Merkez BankasÄ± faiz kararÄ±nÄ± açÄ±kladÄ± - Åžubat ayÄ± faiz kararÄ± ne oldu?
PiyasalarÄ±n odaklandÄ±ÄŸÄ± faiz kararÄ± aÃ§Ä±klandÄ±. TÃ¼rkiye Cumhuriyet Merkez BankasÄ± politika faizini yÃ¼zde 17'de sabit bÄ±raktÄ± .TÃ¼rkiye Cumhuriyet Merkez BankasÄ± (TCMB), geÃ§en ayki PPK toplantÄ±sÄ±nda da politika faizini yÃ¼zde 17'de sabit bÄ±rakmÄ±ÅŸtÄ±.
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TÃ¼rkiye Cumhuriyet Merkez BankasÄ± Para PolitikasÄ± Kurulu yÄ±lÄ±n 2. faiz kararÄ±nÄ± bugÃ¼n aÃ§Ä±kladÄ±. TCMB Para PolitikasÄ± Kurulu(PPK) toplantÄ±sÄ±nÄ±n ardÄ±ndan ÅŸubat ayÄ± iÃ§in verilen faiz kararÄ±nÄ± paylaÅŸtÄ±.
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Merkez BankasÄ± faiz kararÄ±nÄ± bugÃ¼n saat 14:00'de aÃ§Ä±klandÄ±. BaÅŸkan Naci AÄŸbal yÃ¶netiminde toplanan Para PolitikasÄ± Kurulu (PPK) tarafÄ±ndan herhangi bir faiz deÄŸiÅŸikliÄŸi beklenmiyordu. BeklenildiÄŸi gibi politika faizi sabi tutuldu.
Ä°ktisadi faaliyet gÃ¼Ã§lÃ¼ bir seyir izlemektedir. SalgÄ±na baÄŸlÄ± kÄ±sÄ±tlamalarÄ±n ekonomi Ã¼zerindeki aÅŸaÄŸÄ± yÃ¶nlÃ¼ etkileri sÄ±nÄ±rlÄ± kalÄ±rken, hizmetler ve baÄŸlantÄ±lÄ± sektÃ¶rlerdeki yavaÅŸlama ve bu sektÃ¶rlerin kÄ±sa vadeli gÃ¶rÃ¼nÃ¼mÃ¼ne dair belirsizlikler sÃ¼rmektedir. SalgÄ±n dÃ¶neminde saÄŸlanan yÃ¼ksek kredi bÃ¼yÃ¼mesinin birikimli etkileriyle gÃ¼Ã§ kazanan iÃ§ talebin cari iÅŸlemler dengesi Ã¼zerindeki olumsuz etkisi devam etmektedir. DiÄŸer taraftan, finansal koÅŸullardaki sÄ±kÄ±laÅŸmayla birlikte son dÃ¶nemde kredi bÃ¼yÃ¼mesi yavaÅŸlamaya baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±r.Â
Ä°Ã§ talep koÅŸullarÄ±, dÃ¶viz kuru baÅŸta olmak Ã¼zere birikimli maliyet etkileri, uluslararasÄ± gÄ±da ve diÄŸer emtia fiyatlarÄ±ndaki yÃ¼kseliÅŸ ve enflasyon beklentilerindeki yÃ¼ksek seviyeler, fiyatlama davranÄ±ÅŸlarÄ± ve enflasyon gÃ¶rÃ¼nÃ¼mÃ¼nÃ¼ olumsuz etkilemeye devam etmektedir. GerÃ§ekleÅŸtirilen gÃ¼Ã§lÃ¼ parasal sÄ±kÄ±laÅŸtÄ±rmanÄ±n krediler ve iÃ§ talep Ã¼zerindeki yavaÅŸlatÄ±cÄ± etkilerinin daha belirgin hale gelmesi beklenmekte, bÃ¶ylelikle enflasyon Ã¼zerinde etkili olan talep ve maliyet unsurlarÄ±nÄ±n kademeli olarak zayÄ±flayacaÄŸÄ± Ã¶ngÃ¶rÃ¼lmektedir. Ã–te yandan, uluslararasÄ± emtia fiyatlarÄ±nda sÃ¼regelen artÄ±ÅŸ eÄŸilimi ve bazÄ± sektÃ¶rlerde belirginleÅŸen arz kÄ±sÄ±tlarÄ± ile gerÃ§ekleÅŸtirilen Ã¼cret ve yÃ¶netilen fiyat ayarlamalarÄ±, orta vadeli enflasyon gÃ¶rÃ¼nÃ¼mÃ¼ Ã¼zerindeki Ã¶nemini korumaktadÄ±r. Bu doÄŸrultuda, 2021 yÄ±lsonu tahmin hedefi dikkate alÄ±narak, enflasyonda kalÄ±cÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸe ve fiyat istikrarÄ±na iÅŸaret eden gÃ¼Ã§lÃ¼ gÃ¶stergeler oluÅŸana kadar, sÄ±kÄ± para politikasÄ± duruÅŸu kararlÄ±lÄ±kla uzun bir mÃ¼ddet sÃ¼rdÃ¼rÃ¼lecektir. Enflasyonda kalÄ±cÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸe ve fiyat istikrarÄ±na iÅŸaret eden gÃ¼Ã§lÃ¼ gÃ¶stergeler kapsamÄ±nda enflasyonun ana eÄŸilimi ve fiyatlama davranÄ±ÅŸlarÄ±na iliÅŸkin gÃ¶stergeler, yayÄ±lÄ±m endeksleri, talep ve maliyet unsurlarÄ± ve enflasyon beklentilerinin tahmin ufku iÃ§erisinde hedeflerle uyumu yakÄ±ndan izlenmektedir. Gerekmesi durumunda ilave parasal sÄ±kÄ±laÅŸma yapÄ±lacaktÄ±r.
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"TCMB, 'bekle-gÃ¶r' tutumu sergileyebilir"
KalÄ±cÄ± fiyat istikrarÄ± ve yÃ¼zde 5 hedefine varÄ±ncaya kadar, para politikasÄ± faizi ile gerÃ§ekleÅŸen/beklenen enflasyon arasÄ±ndaki denge, gÃ¼Ã§lÃ¼ dezenflasyonist etkiyi koruyacak ÅŸekilde kararlÄ±lÄ±kla sÃ¼rdÃ¼rÃ¼lecektir. SÄ±kÄ± para politikasÄ± duruÅŸunun bu ÅŸekilde sÃ¼rdÃ¼rÃ¼lmesinin fiyat istikrarÄ±nÄ± kalÄ±cÄ± olarak tesis etmesinin yanÄ±nda, Ã¼lke risk primlerinin dÃ¼ÅŸmesi, ters para ikamesinin baÅŸlamasÄ±, dÃ¶viz rezervlerinin artÄ±ÅŸ eÄŸilimine girmesi ve finansman maliyetlerinin kalÄ±cÄ± olarak gerilemesi yoluyla makroekonomik ve finansal istikrarÄ± olumlu etkileyeceÄŸi deÄŸerlendirilmiÅŸtir.
TCMB karar alma sÃ¼reÃ§lerinde orta vadeli bir perspektifle, enflasyonu etkileyen tÃ¼m unsurlarÄ± ve bu unsurlarÄ±n etkileÅŸimini temel alan bir analiz Ã§erÃ§evesi benimsemektedir. AÃ§Ä±klanacak her tÃ¼rlÃ¼ yeni verinin ve haberin Kurulâ€™un geleceÄŸe yÃ¶nelik politika duruÅŸunu deÄŸiÅŸtirmesine neden olabileceÄŸi Ã¶nemle vurgulanmalÄ±dÄ±r.