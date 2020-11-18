Merkez Bankası faiz kararı toplantısı ne zaman? Gözler Merkez Bankası faiz kararında
Merkez Bankası faiz kararı belirli tarihlerde yapılan toplantıların ardından belli oluyor. Son toplantı 22 Ekim 2020’de yapılmıştı. Uzmanlar altın fiyatlarının artış ve düşüşünde de bu toplantıda alınacak olan kararın önemli bir rolü olduğunu vurguladılar. Peki Merkez Bankası faiz karar toplantısı ne zaman? İşte toplantı tarihi ve alınacak karara dair uzman yorumları…
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Merkez Bankası faiz kararı toplantısı ile ilgili son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. Merkez Bankası toplantısı Naci Ağbal’ın başkanlığında gerçekleştirilecek. Merkez Bankası faiz kararı toplantısı 19 Kasım’da yapılacak. Karar, Para Politikası Kurulu Toplantısının ardından saat 14.00'de açıklanacak. Peki Merkez Bankası faiz kararı ne olur?
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MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI TOPLANTISI NE ZAMAN?
Merkez Bankası faiz kararı toplantısı 19 Kasım’da yapılacak. Karar, Para Politikası Kurulu Toplantısının ardından saat 14.00'de açıklanacak.
MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE OLUR?
Ekonomistler, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında politika faizinde artış beklerken, karar metninde de enflasyonla mücadele ve gelecek dönem para politikasına ilişkin mesajlara yer verileceğini tahmin ediyor.
Ekonomistler, TCMB'nin Naci Ağbal başkanlığında perşembe günü gerçekleştireceği ilk Para Politikası Kurulu toplantısının, son bir haftadır "ekonomide yeni dönem" açıklamalarının en önemli sınaması olacağını belirtti.
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Piyasa fiyatlamasının halihazırda yüzde 14,64 seviyesinde bulunan ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti (AOFM) üzerinen yapıldığını ifade eden ekonomistler, perşembe günkü toplantıda politika faizinde artış beklerken, karar metninde de enflasyonla mücadele ve gelecek dönem para politikasına ilişkin güçlü mesajlara yer verilmesinin mümkün olduğunu söyledi.
"SADELEŞME ADIMI GELEBİLİR"
Şekerbank Başekonomisti Dr. Gülay Elif Yıldırım, konuya ilişkin AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, son günlerde ekonomi alanındaki açıklamaların ve açılımların piyasaya pozitif yansıdığını ve gelecek döneme ilişkin olumlu beklentiler içinde olduğunu belirtti.
Ağırlıklı ortalama fonlama maliyetinin yüzde 14,64 seviyesinde ve Geç Likidite Penceresi (GLP) faiz oranının yüzde 14,75 olduğunu hatırlatan Yıldırım, "TCMB'den politika faizinde 400-450 baz puanlık bir ayarlama bekliyorum. Böylece şu an kullanılmayan 1 haftalık repo faizinin de atıl şeklinde görüntüsüne son verilmiş olunacak. Bu aslında bir faiz artırımından ziyade bir faiz ayarlaması. Çünkü zaten bankacılık sektörü kendini yüzde 14,75'e göre konumlandırıyor." ifadelerini kullandı.
Perşembe günü ya da sonraki toplantıda bir sadeleşme adımının da gelebileceğini tahmin eden Girgin, kasım ayı toplantısında faiz artırımının yanı sıra enflasyonla mücadeleye yönelik açıklamaların da piyasanın odağında olduğunu söyledi.Yıldırım, yapılması gerekenin sadece faiz artırmak olmadığını, asıl meselenin yapısal sorunlara inmek olduğunu dile getirdi.
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ekonomi yönetiminin son bir haftadır yaptığı açıklamaların bu çerçevede olduğuna dikkati çeken Yıldırım, "Üreticisinden tüketicisine tüm kesimlerin desteğini alan enflasyon ile mücadele programı açıklanmalı. Enflasyon ile mücadele şu an herşeyin önünde geliyor. TOBB Türkiye Ekonomi Şurası çarşamba günü yapılacak. Cumhurbaşkanının burada verileceği mesajlar da çok önemli. Herkesin elini taşın altına koyması gerekiyor. Herkes faize odaklanmış durumda, ancak Türkiye ekonomisinin sürdürülebilir büyüme patikasına çıkarmak ve istihdam yaratan bir ekonomi haline getirmek burada temel hedef olmalıdır ve bu yönde açıklamaların güçlü şekilde geliyor olması mutluluk verici. Tüm sorunlar 19 Kasım ile birlikte çözülecekmiş gibi davranmak orta uzun dönem açısından bir katkı sağlamayacaktır." ifadelerini kullandı