Merkez Bankası faiz kararı ne zaman saat kaçta? Merkez Bankası için faiz artırımı beklentisi

Merkez Bankası faiz kararı için gözler kritik toplantıya çevrildi. Piyasaların merakla beklediği Merkez Bankası faiz kararı için uzmanlar, faiz artırımı ve sabit faiz beklentisine girdi. Para Politikası Kurulu (PPK) tarafından netlik kazanacak olan Merkez Bankası faiz kararı, toplantı sonrası kamuoyu ile paylaşılacak. Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne zaman ve saat kaçta açıklanacak? İşte, Merkez Bankası faiz kararı hakkında detaylar



MERKEZ BANKASI FAİZ ARTIRIR MI?



Merkez Bankası faiz kararı piyasaları yakından takip eden pek çok kişinin araştırdığı konu olmaya devam ediyor. Para Politikası Kurulu tarafından yapılacak olan değerlendirmenin ardından netlik kazanacak olan Merkez Bankası faiz kararı, uzmanlar tarafından yapılan ankete göre düşük ihtimalle faiz artırımı ve yüksek ihtimalle sabit faiz olarak değerlendirildi. Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler