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Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? MB PPK toplantısı ne zaman? İşte son gelişmeler

#Merkez Bankası#Faiz Kararı#TCMB

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu toplantısı, ekonomi haberlerini yakından takip eden pek çok kişinin gündeminde ilk sıralarda yer alıyor. Rutin olarak her ay toplanan MB PPK'nın Şubat ayı toplantısı için artık geri sayım sona erdi. Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

1/3Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak MB PPK toplantısı ne zaman İşte son gelişmeler

Merkez Bankası PPK toplantısı bugün yapılacak. Şubat ayı toplantısında faize ilişkin de kararların alınıp alınmayacağı merakla bekleniyor. Bugün yapılacak toplantının ardından ise sonuçların ne zaman kamuoyu ile paylaşılacağı sorgulanıyor. İşte, Merkez Bankası faiz kararında son gelişmeler...

2/3MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Merkez Bankası faiz kararı 17 Şubat tarihinde açıklanacak. Son toplantı 20 Ocak’ta yapıldı.

Sonuçların, saat 14:00'da açıklanması bekleniyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB), beklentiler yönünde haftalık gösterge repo faizinde değişikliğe gitmedi.

3/3MERKEZ BANKASI REZERVLERİ ARTTI

MERKEZ BANKASI REZERVLERİ ARTTI

Merkez Bankası toplam rezervleri 28 Ocak ile biten haftada 400 milyon dolar arttı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Haftalık Para ve Banka İstatistikleri’ni açıkladı. Buna göre, Merkez Bankası toplam rezervleri 28 Ocak ile biten haftada 400 milyon dolar artarak 110 milyar 214 milyon dolar oldu.

Brüt döviz rezervleri de 840 milyon dolar artarak 70 milyar 797 milyon dolardan 71 milyar 636 milyon dolara yükseldi.

Altın rezervleri ise 28 Ocak haftasında 441 milyon dolar azalarak 39 milyar 18 milyon dolardan 38 milyar 577 milyon dolara indi.

 

 

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#Merkez Bankası#Faiz Kararı#TCMB