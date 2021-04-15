Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, kaçta açıklanacak? PPK Merkez Bankası toplantısının tarihi belli oldu

Yurt içi piyasalar yoğun bir hafta geçiriyor Hafta başında Türkiye İstatistik Kurumu, işsizlik verilerini açıkladı. Şubat ayında işsizlik oranı 0,7 puanlık yükselişle yüzde 13,4 olarak gerçekleşti. İstihdam oranı yüzde 43,4, işgücüne katılma oranı yüzde 50,1 oldu.



Merkez Bankası verilerine göre, şubat ayında cari açık 2 milyar 610 milyon dolar oldu. 12 aylık cari işlemler açığı 37 milyar 786 milyon dolar olarak açıklandı.



Sanayi üretim endeksi ise, şubatta aylık bazda yüzde 0,1, yıllık bazda yüzde 8,8 yükseldi.