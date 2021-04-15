Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, kaçta açıklanacak? PPK Merkez Bankası toplantısının tarihi belli oldu
Merkez Bankası faiz kararı için gözler Para Politikası Kurulu toplantısına çevrildi. Merkez Bankası politika faizi toplantısı ile nisan ayı faiz kararı belli olacak. Banka bir önceki toplantıda politika faizini 200 baz puanlık artışla yüzde 17'den 19'a çıkarmıştı. Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu başkanlığında yapılacak toplantıda yeni kararla birlikte Merkez Bankası politika faizi yeniden revize edilecek. Peki, Merkez Bankası toplantısı ne zaman? İşte, 2021 Nisan ayı PPK faiz kararı ve toplantıyla ilgili bilgiler.
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Merkez Bankası faiz kararı piyasalar tarafından bekleniyor. Merkez Bankası, piyasaların beklediği yılın dördüncü faiz kararını açıklayacak. Mart ayında banka 200 baz puan artışla yüzde 17'den yüzde 19'a yükseltmişti. Yeni yılın dördüncü faiz kararında hangi adımın atılacağı da bu toplantıda şekillenecek. Merkez Bankası'nın faaliyet takvimine göre, toplantı 15 Nisan Perşembe günü yapılacak.
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MERKEZ BANKASI TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Merkez Bankası toplantısı 15 Nisan 2021 Perşembe günü yapılacak.
Toplantının saati ise henüz netleşmedi.
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Yurt içi piyasalar yoğun bir hafta geçiriyor
Hafta başında Türkiye İstatistik Kurumu, işsizlik verilerini açıkladı. Şubat ayında işsizlik oranı 0,7 puanlık yükselişle yüzde 13,4 olarak gerçekleşti. İstihdam oranı yüzde 43,4, işgücüne katılma oranı yüzde 50,1 oldu.
Merkez Bankası verilerine göre, şubat ayında cari açık 2 milyar 610 milyon dolar oldu. 12 aylık cari işlemler açığı 37 milyar 786 milyon dolar olarak açıklandı.
Sanayi üretim endeksi ise, şubatta aylık bazda yüzde 0,1, yıllık bazda yüzde 8,8 yükseldi.
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AA Finans'ın PPK Beklenti Anketi sonuçlandı
TCMB Para Politikası Kurulu toplantısına ilişkin AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistlerin tamamına yakını bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının (politika faizi) yüzde 19 düzeyinde sabit bırakılacağını tahmin ediyor.
AA Finans'ın 15 Nisan Perşembe günü gerçekleştirilecek PPK toplantısına yönelik piyasa beklenti anketi, 20 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.
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Buna göre, ankete katılan ekonomistlerin 19'u politika faizinde değişiklik yapılmayacağını öngörüyor. Ekonomistlerden 1'i ise politika faizinin 100 puanlık artırımla yüzde 20'ye çıkarılmasını bekliyor.
Geçen ayki PPK toplantısında politika faizi 200 baz puan artırılarak yüzde 17'den yüzde 19'a yükseltilmişti.