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Merkez Bankası faiz toplantısı ne zaman, faiz kararı ne zaman açıklanacak? Gözler ocak ayı PPK toplantısı tarihinde

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Merkez Bankası faiz kararı için gözler PPK toplantısı tarihine çevrildi. Piyasalarda tüm dikkatler bu ay açıklanacak faiz kararına yöneldi. Merkez Bankası, Şahap Kavcıoğlu başkanlığında bir araya gelecek, faiz kararı kamuoyuyla paylaşılacak. Aralık ayında Merkez Bankası politika yüzde 14 olarak belirlemişti. Faiz artırımı ya da indirimi yapacak olan MB PPK Toplantısı'nı bu hafta gerçekleştirecek. Peki, Merkez Bankası faiz toplantısı ne zaman, faiz kararı ne olur? İşte, o konuyla ilgili ayrıntılar.

1/4Merkez Bankası faiz toplantısı ne zaman, faiz kararı ne zaman açıklanacak Gözler ocak ayı PPK toplantısı tarihinde

Yurt içi piyasalar Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (MB) Para Politikası Kurulu'nun (PPK) faiz kararını bekliyor. Yılın ilk faiz kararı ocak ayının son günlerine doğru belli olacak. Toplantı 20 Ocak tarihinde gerçekleşecek.

2/4Merkez Bankası faiz toplantısı ne zaman, faiz kararı ne zaman açıklanacak Gözler ocak ayı PPK toplantısı tarihinde

2022 PPK toplantı tarihleri belli oldu. Takvime göre, TCMB'nin Ocak ayında gerçekleştireceği PPK toplantısı, 20 Ocak 2022 tarihinde gerçekleşecek. Aynı gün saat 14:00'te faiz kararı açıklanacak.

3/4Merkez Bankası faiz toplantısı ne zaman, faiz kararı ne zaman açıklanacak Gözler ocak ayı PPK toplantısı tarihinde

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizini 100 baz puan indirerek yüzde 15'ten yüzde 14'e düşürdü.

TCMB'den yapılan yazılı açıklamada, PPK'nın, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 15'ten yüzde 14'e indirilmesine karar verdiği belirtildi. Salgında yeni varyantlar nedeniyle kapanma tedbirlerinin ve seyahat kısıtlamalarının yeniden başlamasının, küresel iktisadi faaliyet üzerindeki aşağı yönlü riskleri canlı tuttuğu ve belirsizlikleri artırdığı vurgulanarak, şöyle denildi:

"Küresel talepteki toparlanma, emtia fiyatlarındaki yüksek seyir, bazı sektörlerdeki arz kısıtları ve taşımacılık maliyetlerindeki artış uluslararası ölçekte üretici ve tüketici fiyatlarının yükselmesine yol açmaktadır. Yüksek küresel enflasyonun, enflasyon beklentileri ve uluslararası finansal piyasalar üzerindeki etkileri yakından izlenmekle birlikte, gelişmiş ülke merkez bankaları artan enerji fiyatları ve arz-talep uyumsuzluğuna bağlı olarak enflasyonda görülen yükselişin beklenenden uzun sürebileceğini değerlendirmektedir. Bu çerçevede, iktisadi faaliyet, iş gücü piyasası ve enflasyon beklentilerinde ülkeler arasında farklılaşan görünüme bağlı olarak gelişmiş ülke merkez bankalarının para politikası iletişimlerinde ayrışma gözlenmekle birlikte, merkez bankaları destekleyici parasal duruşlarını sürdürmekte, varlık alım programlarına devam etmektedir. Milli gelir verileri ve öncü göstergeler yurt içinde iktisadi faaliyetin, dış talebin de etkisiyle güçlü seyrettiğine işaret etmektedir. Aşılamanın toplumun geneline yayılması salgından olumsuz etkilenen hizmetler, turizm ve bağlantılı sektörlerin canlanmasına ve iktisadi faaliyetin daha dengeli bir bileşimle sürdürülmesine olanak tanımaktadır. İhracattaki artış eğiliminin güçlenmesiyle cari işlemler dengesinin 2022 yılında fazla vermesi öngörülmektedir. Cari işlemler dengesindeki iyileşme eğiliminin güçlenerek devam etmesi fiyat istikrarı hedefi için önem arz etmekte, bu bağlamda ticari ve bireysel krediler yakından takip edilmektedir."

Enflasyonda kasım ayında gözlenen yükselişte; döviz kuru gelişmeleri, küresel gıda ve tarımsal emtia fiyatlarındaki artışlar ile tedarik süreçlerindeki aksaklıklar gibi arz yönlü unsurlar ve talep gelişmelerinin etkili olduğu belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Kurul, politika faizinin 100 baz puan indirilerek, arz yönlü ve para politikası etki alanı dışındaki arızi faktörlerin fiyat artışları üzerinde oluşturduğu geçici etkilerin ima ettiği alanın kullanımının tamamlanmasına karar vermiştir. Alınmış olan kararların birikimli etkileri 2022 yılının ilk çeyreğinde yakından takip edilecek ve bu dönemde fiyat istikrarının sürdürülebilir bir zeminde yeniden şekillenmesi amacıyla geniş kapsamlı politika çerçevesi gözden geçirme süreci yürütülecektir. TCMB, fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda enflasyonda kalıcı düşüşe işaret eden güçlü göstergeler oluşana ve orta vadeli yüzde 5 hedefine ulaşıncaya kadar elindeki tüm araçları kararlılıkla kullanmaya devam edecektir. Fiyatlar genel düzeyinde sağlanacak istikrar, ülke risk primlerindeki düşüş, ters para ikamesinin ve döviz rezervlerindeki artış eğiliminin sürmesi ve finansman maliyetlerinin kalıcı olarak gerilemesi yoluyla makro ekonomik istikrarı ve finansal istikrarı olumlu etkileyecektir. Böylelikle, yatırım, üretim ve istihdam artışının sağlıklı ve sürdürülebilir bir şekilde devamı için uygun zemin oluşacaktır. Kurul, kararlarını şeffaf, öngörülebilir ve veri odaklı bir çerçevede almaya devam edecektir."

4/4Merkez Bankası faiz toplantısı ne zaman, faiz kararı ne zaman açıklanacak Gözler ocak ayı PPK toplantısı tarihinde

Geçen yılın son PPK toplantısında politika faizi 100 baz puan indirilerek yüzde 15'den yüzde 14 seviyesine çekilmişti.

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