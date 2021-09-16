Merkez Bankası faiz kararı ne zaman? İşte Merkez Bankası toplantı tarihi

MERKEZ BANKASI'NDAN 200 BAZ PUAN ARTIŞ TCMB, Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ'de değişiklik yaptı. Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan karara göre, yabancı para cinsinden yükümlülükler için Zorunlu Karşılık oranlarında değişikliğe gitti.



25/12/2013 tarihli ve 28862 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2013/15)’in 6'ncı maddesinin ikinci fıkrasında yapılan değişikliklere göre mevduat ve katılım fonlarının (yurt dışı bankalar mevduat/katılım fonu ve kıymetli maden depo hesapları hariç) vadesiz, ihbarlı, 1 aya kadar, 3 aya kadar, 6 aya kadar ve 1 yıla kadar vadeli hesapları için zorunlu karşılık oranı yüzde 21'den yüzde 23'e, 1 yıl ve 1 yıldan uzun Vade için oranı yüzde 15'ten yüzde 17'ye yükseltti.



Kıymetli maden depolarından vadesiz, ihbarlı, 1 aya kadar, 3 aya kadar, 6 aya kadar ve 1 yıla kadar vadeli hesapları için zorunlu karşılık oranı yüzde 22'den yüzde 24'e, 1 yıl ve 1 yıldan uzun vade için oranı yüzde 18'den yüzde 20'ye yükseltti.



Müstakrizlerin fonları için zorunlu karşılık oranı yüzde yüzde 21'den yüzde 23'e çıkarıldı.



Diğer yükümlülükkler (yurt dışı bankalar mevduat/katılım fonu dahil) 1 yıla kadar (1 yıl dahil) vadeli hesaplar için zorunlu karşılık oranı yüzde 21, 2 yıla kadar (2 yıl dahil) hesaplar için yüzde 16, 3 yıla kadar (3 yıl dahil) hesaplar için yüzde 11, 2 yıla kadar (5 yıl dahil) hesaplar için yüzde 7, 5 yıldan uzun hesaplar için yüzde 5 olarak korundu.



Zorunlu karşılık oranlarında yapılan değişiklikler 17 Eylül'de yürürlüğe girecek.



