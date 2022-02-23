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Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? İşte TCMB Para Politikası Kurulu Toplantısı'nın tarihi

#Merkez Bankası#Faiz#Ppk Toplantısı

Merkez Bankası faiz kararı için geri sayım başladı. Geçen ay politika faizinin yüzde 14 düzeyinde sabit tutan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu, mart ayında yeni faiz kararını açıklayacak. Merkez Bankası Para Politikası Kurulu(PPK) toplantısının ardından yapılan açıklama ile faiz kararı kamuoyu ile paylaşılacak. Merkez Bankası mart ayı faiz kararı ile piyasalara yön verecek. Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? TCMB Para Politikası Kurulu Toplantısı'nın tarihi.

1/5Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, hangi tarihte açıklanacak İşte TCMB Para Politikası Kurulu Toplantısının tarihi

Merkez Bankası Toplantısı ne zaman, sorusu piyasaları yakından ilgilendiriyor. Önceki toplantısında politika faizinin yüzde 14 düzeyinde sabit tutan Merkez Bankası yılın üçüncü PPK toplantısında, mart ayı faiz kararını netleştirecek. Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu başkanlığında toplanan Para Politikası Kurulu (PPK), faiz artırımı ya da indirimi ile piyasalara yön verecek. Kritik toplantı 17 Mart tarihinde yapılacak.

2/5MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Merkez Bankası faiz kararı 17 Mart tarihinde açıklanacak. Son toplantı 17 Şubat' ta yapıldı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu politika faizini açıkladı. TCMB’den yapılan yazılı açıklamada, Kurul’un politika faizi olan 1 hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 14 düzeyinde sabit tutulmasına karar verdiği belirtildi.

3/5Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, hangi tarihte açıklanacak İşte TCMB Para Politikası Kurulu Toplantısının tarihi

Salgında varyantlar ve artan jeopolitik risklerin, küresel iktisadi faaliyet üzerindeki aşağı yönlü riskleri canlı tuttuğu ve belirsizliklerin artmasına yol açtığı vurgulanarak, şöyle denildi: “Küresel talepteki toparlanma, emtia fiyatlarındaki yüksek seyir, enerji başta olmak üzere bazı sektörlerdeki arz kısıtları ve taşımacılık maliyetlerindeki yüksek seviye uluslararası ölçekte üretici ve tüketici fiyatlarının artmasına yol açmaktadır. Yüksek küresel enflasyonun, enflasyon beklentileri ve uluslararası finansal piyasalar üzerindeki etkileri yakından izlenmektedir. Bununla birlikte, gelişmiş ülke merkez bankaları artan enerji fiyatları ve arz-talep uyumsuzluğuna bağlı olarak enflasyonda görülen yükselişin beklenenden uzun sürebileceğini değerlendirmektedir. Bu çerçevede, iktisadi faaliyet, işgücü piyasası ve enflasyon beklentilerinde ülkeler arasında farklılaşan görünüme bağlı olarak gelişmiş ülke merkez bankalarının para politikası iletişimlerinde ayrışma gözlenmekle birlikte, merkez bankaları destekleyici parasal duruşlarını halen sürdürmekte, varlık alım programlarına devam etmektedir.”

4/5MERKEZ BANKASI YIL SONU ENFLASYON TAHMİNİNİ AÇIKLADI

MERKEZ BANKASI YIL SONU ENFLASYON TAHMİNİNİ AÇIKLADI

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, 2022 yılında enflasyon tahminlerinin yüzde 23,2 olduğunu söyledi. Kavcıoğlu "Enflasyonun kademeli olarak hedeflere yakınsayacağını öngörüyoruz" açıklamasında da bulundu.

Enflasyon yükseldikçe enflasyon beklentilerindeki dağılımın açıldığını, bundan kaynaklı olarak enflasyonun tahmin edilebileceği aralığın genişlediğinin altını çizen Kavcıoğlu, “ Bu çerçevede, enflasyon tahmin aralığımızın orta noktaları 2022 yılı sonunda yüzde 23,2, 2023 yıl sonunda yüzde 8,2 ve 2024 yıl sonunda ise yüzde 5,0 seviyelerine tekabül etmektedir” dedi.

5/5Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, hangi tarihte açıklanacak İşte TCMB Para Politikası Kurulu Toplantısının tarihi

Alınmış kararların birikimli etkilerini yeni yılın ilk çeyreğiyle birlikte yakından takip ettiklerine vurgu yapan Kavcıoğlu, söz konusu dönemde fiyat istikrarının sürdürülebilir bir zeminde yeniden şekillenmesi amacıyla merkez bankasının tüm politika araçlarında Türk lirasını öncelikleyen geniş kapsamlı bir politika çerçevesini gözden geçirme süreci yürüttüklerini dile getirdi.

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#Merkez Bankası#Faiz#Ppk Toplantısı