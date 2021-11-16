Merkez Bankası faiz kararı ne zaman hangi gün açıklanacak? Piyasalarda gözler Merkez Bankası PPK toplantısında!
Merkez Bankası faiz kararı bu hafta Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı ile belli olacak. Piyasaların beklediği toplantı Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu başkanlığında gerçekleşerek alınan faiz kararı kamuoyu ile paylaşılacak. Ekim ayında yapılan kritik toplantıda, Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 200 baz puan indirerek yüzde 16'ya düşürmüştü. Piyasalarda yaşanan dalgalanma sürerken gözler şimdi kasım ayı Merkez Bankası faiz kararına çevrildi. Peki, Merkez Bankası toplantısı ne zaman? İşte, Merkez Bankası faiz kararı ile ilgili bilgiler.
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Merkez Bankası toplantısı ile faiz kararı bu hafta açıklanacak. Yurt içi piyasalar Merkez Bankası PPK toplantısının kararına odaklanırken yapılan anketlere göre ekonomistler, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının (politika faizi) 100 baz puan indirilerek yüzde 15'e çekileceğini tahmin ettiklerini belirtti. Ekonomistlerin politika faizindeki değişikliğe ilişkin beklentilerinin medyanı 100 baz puan indirim yönünde gerçekleşti. Kritik toplantı 18 Kasım Perşembe günü yapılacak.
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MERKEZ BANKASI TOPLANTISI SAAT KAÇTA?
TCMB Para Politikası Kurulu, 18 Kasım Perşembe günü toplanacak. Karar aynı gün saat 14.00’te açıklanacak.
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AA FİNANS PPK BEKLENTİ ANKETİ SONUCU
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına ilişkin AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının (politika faizi) 100 baz puan indirilerek yüzde 15'e çekileceğini tahmin ediyor.
Anket sonuçlarına göre, 1 ekonomist 25 baz puan, 5 ekonomist 50 baz puan, 13 ekonomist 100 baz puan ve 2 ekonomist de 150 baz puan politika faizinin düşürüleceğini tahmin ediyor.
Ekim ayındaki PPK toplantısında politika faizi 200 baz puan indirilerek yüzde 18'den yüzde 16 seviyesine çekilmişti.
Ekonomistlerin yıl sonu politika faiz oranına ilişkin beklentilerinin medyanı ise bir önceki anket dönemine göre 200 baz puan azalarak yüzde 15 oldu.
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EKİM AYINDA FAİZ KARARI NE OLMUŞTU?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından (TCMB) faiz oranlarına ilişkin yapılan duyuruda, Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu başkanlığında toplanan Para Politikası Kurulu'nun (PPK), politika faizini 200 baz puan indirerek yüzde 16'ya düşürdüğü kaydedildi.
Duyuruda, küresel iktisadi faaliyette yılın ilk yarısında yaşanan toparlanmaya rağmen yakın dönemde açıklanan güven endeksleri ve salgının etkisiyle gerilemeye başladığı belirtildi.
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TCMB'den yapılan Ekim ayı faiz kararına ilişkin açıklamada; "Kurul, para politikasının etkileyebildiği talep unsurları, çekirdek enflasyon gelişmeleri ve arz şoklarının yarattığı etkilerin ayrıştırılmasına yönelik analizleri değerlendirmiştir. Bu çerçevede politika faizi 200 baz puan indirilerek yüzde 16 olarak belirlenmiştir. Bununla birlikte, arz yönlü arızi unsurlardan kaynaklı olarak politika faizinde yapılan aşağı yönlü düzeltme için yıl sonuna kadar sınırlı bir alan kaldığı Kurul tarafından değerlendirilmiştir " denilmişti.