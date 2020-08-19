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Hürriyet
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Ekonomi
Haber Giriş: 19 Ağustos 2020 - 08:25,

Merkez Bankası faiz kararı ne zaman? Gözler Merkez Bankası faiz kararında

Merkez Bankası faiz kararı için gözler kritik toplantıya çevrildi. Piyasaların merakla beklediği Merkez Bankası faiz kararı için uzmanlar, faiz artırımı ve sabit faiz beklentisine girdi. Para Politikası Kurulu (PPK) tarafından netlik kazanacak olan Merkez Bankası faiz kararı, toplantı sonrası kamuoyu ile paylaşılacak. Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne zaman ve saat kaçta açıklanacak? İşte, Merkez Bankası faiz kararı hakkında detaylar

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Merkez Bankası faiz kararı piyasaları yakından takip eden pek çok kişinin araştırdığı konu olmaya devam ediyor. Para Politikası Kurulu tarafından yapılacak olan değerlendirmenin ardından netlik kazanacak olan Merkez Bankası faiz kararı, uzmanlar tarafından yapılan ankete göre düşük ihtimalle faiz artırımı ve yüksek ihtimalle sabit faiz olarak değerlendirildi. Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler

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Yeni haftanın gündeminde, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) perşembe günü gerçekleştireceği Para Politikası Kurulu toplantısı ve cuma günü piyasalar kapandıktan sonra açıklanması beklenen uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings'in Türkiye değerlendirmesi öne çıkıyor.

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AA Finans'ın, 20 Ağustos Perşembe günü gerçekleştirilecek Para Politikası Kurulu toplantısına ilişkin anketine katılan ekonomistlerin büyük çoğunluğu politika faizinin sabit bırakılacağını tahmin etti.

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Ankete katılan 22 ekonomistin sadece 4'ü faiz artırımı yapılacağını öngörürken, politika faizindeki artış beklentileri 25 baz puan ila 175 baz puan arasında yer aldı.

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