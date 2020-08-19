Merkez Bankası faiz kararı ne zaman? Gözler Merkez Bankası faiz kararında

Merkez Bankası faiz kararı piyasaları yakından takip eden pek çok kişinin araştırdığı konu olmaya devam ediyor. Para Politikası Kurulu tarafından yapılacak olan değerlendirmenin ardından netlik kazanacak olan Merkez Bankası faiz kararı, uzmanlar tarafından yapılan ankete göre düşük ihtimalle faiz artırımı ve yüksek ihtimalle sabit faiz olarak değerlendirildi. Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler