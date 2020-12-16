Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, ayın kaçında açıklanacak? İşte aralık ayı PPK toplantısı tarihi
Aralık ayı faiz kararı için geri sayım devam ediyor. Küresel piyasalar, bu hafta başta ABD Merkez Bankası (Fed) olmak üzere merkez bankalarının toplantıları ve yoğun veri gündemine odaklandı. FED’in faiz kararının yanı sıra Merkez Bankası’nın faiz kararı da merakla bekleniyor. Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, ayın kaçında açıklanacak?
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1
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Merkez Bankası’nın bu yılki son PPK toplantısı için kısa bir süre kaldı. 2020 takvimiyle Merkez Bankasının yıl içerisinde gerçekleştirdiği toplantıların tarihi paylaşılmıştı. Takvime göre, Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) 24 Aralık'ta toplanarak Aralık ayı faiz kararını açıklayacak.
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Yılın son PPK toplantısının Aralık ayının son perşembe gününe denk geliyor. PPK toplantısında yeni Faiz kararı kamuoyuna duyurulacak. TCMB toplantısı 24 Aralık saat 10.00 itibariyle Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal başkanlığında toplanacak. Toplantıda alınan kararlar aynı gün saat 14.00’de kamuoyu ile paylaşılacak.
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KASIM AYI FAİZ KARARI
Merkez Bankası bir önceki toplantısını 19 Kasım tarihinde gerçekleştirmişti. Son toplantıda Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) 475 baz puan artırarak yüzde 10,25'ten yüzde 15'e yükseltti. TCMB'den yapılan açıklamada, "Bu kapsamda halihazırda bir ay vadeli geleneksel yöntemli repo ihaleleri ve geç likidite penceresi imkanlarıyla sağlanan fonlama 20 Kasım'dan itibaren Merkez Bankasının temel para politikası aracı olan bir hafta vadeli repo miktar ihaleleriyle yapılmaya başlanacaktır." denildi. Bu gelişmenin ardından uzmanlar Merkez Bankası'nın faiz kararını yorumladı.