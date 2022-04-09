Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? PPK Nisan toplantı tarihi merak konusu oldu

Merkez Bankası'nın (TCMB) bu ay gerçekleştireceği Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısından çıkacak karar merakla bekleniyor. 2022 takvimiyle Merkez Bankası'nın yıl içerisinde gerçekleştirdiği toplantıların tarihi paylaşılmıştı. İşte 2022 Nisan PPK toplantı tarihi...
2022 takvimi doğrultusunda Merkez Bankası faiz kararı 14 Nisan tarihinde açıklanacak. Karar saat 14:00’de yayınlanacak.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB), piyasaların beklentileri yönünde haftalık gösterge repo faizinde değişikliğe gitmedi.
TCMB Para Politikası Kurulu(PPK) toplantısının ardından yapılan açıklamaya göre, haftalık repo faizi yüzde 14,00 olarak kaldı.
TCMB, geçen yılın son 4 toplantısında faizde toplam 500 baz puan indirime gittikten sonra, bu yılın ilk 2 toplantısında faizde bir değişiklik yapmamıştı.
TCMB Piyasa Katılımcıları Anketinde yıl sonu tüketici fiyatları beklentisi yüzde 40,47, 12 ay sonrası tüketici fiyatları beklentisi yüzde 26,43 seviyesinde oluştu. TCMB'nin enflasyon beklentisi 2022 yıl sonu için yüzde 23,2, 2023 yıl sonu için yüzde 8,2 seviyesinde bulunuyor.
Türkiye İstatistik Kurumu(TÜİK), Şubat ayında tüketici fiyatlarının yıllık yüzde 54,44 arttığını açıkladı.