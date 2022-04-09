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Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? PPK Nisan toplantı tarihi merak konusu oldu

#Merkez Bankası#PPK#Faiz

Merkez Bankası toplantısı için geri sayım başladı. Merkez Bankası bu yılın dördüncü toplantısı için bir araya gelecek. Yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (MB) Para Politikası Kurulu'nun (PPK) faiz kararı bekleniyor. Faiz kararı ile piyasalar yeniden yön bulacak. Peki, Merkez Bankası (MB) faiz kararı ne zaman, ayın kaçında açıklanacak? İşte Nisan ayı PPK toplantısı tarihi...

1/3Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak PPK Nisan toplantı tarihi merak konusu oldu

Merkez Bankası'nın (TCMB) bu ay gerçekleştireceği Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısından çıkacak karar merakla bekleniyor. 2022 takvimiyle Merkez Bankası'nın yıl içerisinde gerçekleştirdiği toplantıların tarihi paylaşılmıştı. İşte 2022 Nisan PPK toplantı tarihi...

2/3Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak PPK Nisan toplantı tarihi merak konusu oldu

2022 takvimi doğrultusunda Merkez Bankası faiz kararı 14 Nisan tarihinde açıklanacak. Karar saat 14:00’de yayınlanacak.

3/3SON TOPLANTIDA ALINAN KARARLAR

SON TOPLANTIDA ALINAN KARARLAR

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB), piyasaların beklentileri yönünde haftalık gösterge repo faizinde değişikliğe gitmedi.

TCMB Para Politikası Kurulu(PPK) toplantısının ardından yapılan açıklamaya göre, haftalık repo faizi yüzde 14,00 olarak kaldı.

TCMB, geçen yılın son 4 toplantısında faizde toplam 500 baz puan indirime gittikten sonra, bu yılın ilk 2 toplantısında faizde bir değişiklik yapmamıştı.

TCMB Piyasa Katılımcıları Anketinde yıl sonu tüketici fiyatları beklentisi yüzde 40,47, 12 ay sonrası tüketici fiyatları beklentisi yüzde 26,43 seviyesinde oluştu. TCMB'nin enflasyon beklentisi 2022 yıl sonu için yüzde 23,2, 2023 yıl sonu için yüzde 8,2 seviyesinde bulunuyor. 

Türkiye İstatistik Kurumu(TÜİK), Şubat ayında tüketici fiyatlarının yıllık yüzde 54,44 arttığını açıkladı.

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#Merkez Bankası#PPK#Faiz