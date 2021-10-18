Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? PPK ekim ayı toplantısının tarihi merak konusu
Merkez Bankası PPK toplantısı için geri sayım sürerken ekonomistler TCMB faiz kararı tahminini açıkladı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) her ay belirlenen tarihlerde gerçekleşiyor. Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Merkez Bankası’nın faiz kararı merakla bekleniyor. Uzun süredir faizi sabit tutan Merkez Bankası, eylül ayında gerçekleşen toplantıda faiz oranını 100 baz puan indirerek yüzde 18'e düşürmüştü. Yeni faiz kararını bekleyen binlerce vatandaş, ekim ayı PPK toplantısı tarihini araştırıyor.
2
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantısı 21 Ekim Perşembe günü gerçekleştirilecek. Faiz kararı saat 14.00'te açıklanacak.
3
Ekonomistler TCMB faiz kararı tahminini açıkladı
ürkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına ilişkin AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistlerin büyük çoğunluğu bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının (politika faizi) indirileceğini tahmin ediyor.
4
Ekonomistlerin yıl sonu politika faiz oranına ilişkin beklentilerinin medyanı ise bir önceki anket dönemine göre 100 baz puan azalarak yüzde 17 oldu.