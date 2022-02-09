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Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Piyasalarda gözler 2022 şubat ayı Merkez Bankası toplantısında!

#Merkez Bankası#PPK Toplantısı#Şahap Kavcıoğlu

Merkez Bankası faiz kararı, 2022 yılının ikinci toplantısında belli olacak. Şubat ayında yapılacak olan Merkez Bankası Para Politikası Kurulu(PPK) toplantısının ardından yapılan açıklama ile faiz kararı kamuoyu ile paylaşılacak. Ocak ayındaki PPK toplantısında politika faizini yüzde 14'te sabit tutan TCMB'nin şubat ayı kararı piyasalara yeniden yön verecek. Diğer yandan Merkez Bankası toplam rezervleri 28 Ocak ile biten haftada 400 milyon dolar arttı. Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak ve PPK toplantısı ne zaman? İşte, Şubat ayı 2022 Merkez Bankası toplantısı ve faiz kararı hakkında ayrıntılar.

1/5Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak Piyasalarda gözler 2022 şubat ayı Merkez Bankası toplantısında

Merkez Bankası PPK şubat ayı faiz kararı piyasalar tarafından bekleniyor. Ocak ayında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB), beklentiler yönünde haftalık gösterge repo faizinde değişikliğe gitmedi. Haftalık repo faizi yüzde 14,00 olarak kaldı. Daha önceki 4 toplantısında faizde toplam 500 baz puan indirime giden Merkez Bankası 17 Şubat’ta bir sonraki faiz kararını açıklayacak.

2/5MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Merkez Bankası faiz kararı 17 Şubat tarihinde açıklanacak. Son toplantı 20 Ocak’ta yapıldı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB), beklentiler yönünde haftalık gösterge repo faizinde değişikliğe gitmedi.

3/5MERKEZ BANKASI YIL SONU ENFLASYON TAHMİNİNİ AÇIKLADI

MERKEZ BANKASI YIL SONU ENFLASYON TAHMİNİNİ AÇIKLADI

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, 2022 yılında enflasyon tahminlerinin yüzde 23,2 olduğunu söyledi. Kavcıoğlu "Enflasyonun kademeli olarak hedeflere yakınsayacağını öngörüyoruz" açıklamasında da bulundu.

Enflasyon yükseldikçe enflasyon beklentilerindeki dağılımın açıldığını, bundan kaynaklı olarak enflasyonun tahmin edilebileceği aralığın genişlediğinin altını çizen Kavcıoğlu, “ Bu çerçevede, enflasyon tahmin aralığımızın orta noktaları 2022 yılı sonunda yüzde 23,2, 2023 yıl sonunda yüzde 8,2 ve 2024 yıl sonunda ise yüzde 5,0 seviyelerine tekabül etmektedir” dedi.

4/5Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak Piyasalarda gözler 2022 şubat ayı Merkez Bankası toplantısında

Alınmış kararların birikimli etkilerini yeni yılın ilk çeyreğiyle birlikte yakından takip ettiklerine vurgu yapan Kavcıoğlu, söz konusu dönemde fiyat istikrarının sürdürülebilir bir zeminde yeniden şekillenmesi amacıyla merkez bankasının tüm politika araçlarında Türk lirasını öncelikleyen geniş kapsamlı bir politika çerçevesini gözden geçirme süreci yürüttüklerini dile getirdi.

5/5MERKEZ BANKASI REZERVLERİ ARTTI

MERKEZ BANKASI REZERVLERİ ARTTI

Merkez Bankası toplam rezervleri 28 Ocak ile biten haftada 400 milyon dolar arttı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Haftalık Para ve Banka İstatistikleri’ni açıkladı. Buna göre, Merkez Bankası toplam rezervleri 28 Ocak ile biten haftada 400 milyon dolar artarak 110 milyar 214 milyon dolar oldu.

Brüt döviz rezervleri de 840 milyon dolar artarak 70 milyar 797 milyon dolardan 71 milyar 636 milyon dolara yükseldi.

Altın rezervleri ise 28 Ocak haftasında 441 milyon dolar azalarak 39 milyar 18 milyon dolardan 38 milyar 577 milyon dolara indi.

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#Merkez Bankası#PPK Toplantısı#Şahap Kavcıoğlu