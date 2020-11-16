Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Merkez Bankası toplantısı ne zaman, hangi gün?

Pek çok kişi tarafından merakla araştırılan Merkez Bankası faiz kararı, yeni başkan Naci Ağbal başkanlığında ilk kez alınacak. Geçtiğimiz günlerde Resmi Gazete'de yayımlanan duyuru ile yeni Merkez Bankası başkanı olarak atanan Naci Ağbal, Kasım 2020 Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı ile ilk kez faiz kararı verecek. Faiz artırımı ya da düşürümü kararını verecek olan Merkez Bankası, piyasaları doğrudan etkileyecek. Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne zaman ve hangi gün açıklanacak? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler



MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



Merkez Bankası faiz kararı, Para Politikası Kurulu Toplantısının ardından 19 Kasım 2020 saat 14.00'da açıklanacak.