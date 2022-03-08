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Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Merkez Bankası PPK toplantısı ne zaman? Gözler mart ayı faiz kararında

#Merkez Bankası#Ppk Toplantısı#Faiz Kararı

Merkez Bankası faiz kararı için piyasaların gözü yapılacak açıklamalara çevrildi. Ekonominin ana dinamiklerini etkileyecek olan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), yılın üçüncü faiz kararını mart ayında yapacağı toplantı ile duyuracak. TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu başkanlığında toplanacak kurul hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) açıklayacak. Merkez Bankası son toplantıda faizi yüzde 14 seviyesinde sabit tutmuştu. Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? İşte, mart ayı Merkez Bankası PPK toplantısının tarihi hakkında bilgiler.

1/4Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak Merkez Bankası PPK toplantısı ne zaman Gözler mart ayı faiz kararında

Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) için geri sayım başladı. Merkez Bankası, faiz indirimlerine geçtiğimiz eylül ayında başlarken; aralık ayına kadar indirimlerine devam etmiş ve toplamda 500 baz puan faiz indirimi gerçekleşmişti. Banka böylelikle politika faizini yüzde 14 seviyesine çekmiş, şubat ayında gerçekleşen toplantısında ise faizi yüzde 14 seviyesinde sabit tutmuştu. Kritik toplantı 17 Mart tarihinde gerçekleşecek ve mart ayı faiz kararı belli olacak.

2/4MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Merkez Bankası faiz kararı 17 Mart tarihinde açıklanacak. Son toplantı 17 Şubat' ta yapıldı.

Şubat ayında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu politika faizini açıklamıştı. TCMB’den yapılan yazılı açıklamada, Kurul’un politika faizi olan 1 hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 14 düzeyinde sabit tutulmasına karar verdiği belirtilmişti.

3/4Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak Merkez Bankası PPK toplantısı ne zaman Gözler mart ayı faiz kararında

Salgında varyantlar ve artan jeopolitik risklerin, küresel iktisadi faaliyet üzerindeki aşağı yönlü riskleri canlı tuttuğu ve belirsizliklerin artmasına yol açtığı vurgulanarak, şöyle denildi: “Küresel talepteki toparlanma, emtia fiyatlarındaki yüksek seyir, enerji başta olmak üzere bazı sektörlerdeki arz kısıtları ve taşımacılık maliyetlerindeki yüksek seviye uluslararası ölçekte üretici ve tüketici fiyatlarının artmasına yol açmaktadır. Yüksek küresel enflasyonun, enflasyon beklentileri ve uluslararası finansal piyasalar üzerindeki etkileri yakından izlenmektedir. Bununla birlikte, gelişmiş ülke merkez bankaları artan enerji fiyatları ve arz-talep uyumsuzluğuna bağlı olarak enflasyonda görülen yükselişin beklenenden uzun sürebileceğini değerlendirmektedir. Bu çerçevede, iktisadi faaliyet, işgücü piyasası ve enflasyon beklentilerinde ülkeler arasında farklılaşan görünüme bağlı olarak gelişmiş ülke merkez bankalarının para politikası iletişimlerinde ayrışma gözlenmekle birlikte, merkez bankaları destekleyici parasal duruşlarını halen sürdürmekte, varlık alım programlarına devam etmektedir.”

4/4Merkez Bankasının toplam rezervleri azaldı

Merkez Bankası'nın toplam rezervleri azaldı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Haftalık Para ve Banka İstatistikleri’ni açıkladı. Buna göre; Merkez Bankası toplam rezervleri 25 Şubat ile biten haftada 867 milyon dolar azalarak, 113 milyar 144 milyon dolar oldu.

Brüt döviz rezervleri de 2 milyar 582 milyon dolarlık azalışla 72 milyar 782 milyon dolardan 70 milyar 200 milyon dolara indi.

Altın rezervleri ise 25 Şubat haftasında 1 milyar 645 milyon dolar artarak 41 milyar 229 milyon dolardan 42 milyar 944 milyon dolara yükseldi.

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#Merkez Bankası#Ppk Toplantısı#Faiz Kararı