Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? İşte PPK toplantısı hakkında bilgi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın belli aralıklarla düzenlediği ve ekonominin seyrine dair önemli kararlara işaret eden toplantıları, para piyasaları ile yakından ilgili kişilerce araştırılıyor. Merkezi Bankası PPK toplantısının ne zaman yapılacağı merak konusu oldu. İşte, PPK toplantısı hakkında bilgi...