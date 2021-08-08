Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? İşte ağustos ayı Merkez Bankası toplantı tarihi

Merkez Bankası yılın 8'inci faiz kararını belirlemek üzere bir araya gelecek. Ağustos ayı faiz kararı Para Piyasası Kurulu (PPK) tarafından karara bağlanacak. Piyasaları yakından takip eden kişilerin alınacak karara odaklandı. 12 Ağustos Perşembe günü yapılacak toplantıda faiz kararı belli olacak. Merkez Bankası Para Politikası Kurulu Toplantı Özetini kamuoyuna daha sonra duyuracak. PPK'nın 12 Ağustos'ta gerçekleştireceği toplantıya ilişkin yayımlanan özette, tüketici fiyatları ve yıllık enflasyonla ilgili bilgiler verilecek.