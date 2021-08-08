Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? İşte ağustos ayı Merkez Bankası toplantı tarihi
Merkez Bankası toplantısı ile faiz kararı netlik kazanacak. Haziran ayı toplantısında faizi sabit bırakma kararı alan Merkez Bankası, Temmuz ayı toplantısında faiz artırımı ya da indirimine gidecek. Başkan Kavcıoğlu'nun başkanlığında yapılacak olan Merkez Bankası ağustos ayı Para Politikası Kurulu toplantısı faiz kararı ile piyasalara yeni yön verecek. Piyasaların gözü toplantıdan çıkacak karara çevrildi. Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? İşte, ağustos ayı Merkez Bankası toplantı tarihi ve konuyla ilgili bilgiler.
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Merkez Bankası yılın 8'inci faiz kararını belirlemek üzere bir araya gelecek. Ağustos ayı faiz kararı Para Piyasası Kurulu (PPK) tarafından karara bağlanacak. Piyasaları yakından takip eden kişilerin alınacak karara odaklandı. 12 Ağustos Perşembe günü yapılacak toplantıda faiz kararı belli olacak. Merkez Bankası Para Politikası Kurulu Toplantı Özetini kamuoyuna daha sonra duyuracak. PPK'nın 12 Ağustos'ta gerçekleştireceği toplantıya ilişkin yayımlanan özette, tüketici fiyatları ve yıllık enflasyonla ilgili bilgiler verilecek.
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MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Para Politikası Kurulu Toplantısı 12 Ağustos 2021 tarihinde gerçekleşecek. Toplantının saati ise ilerleyen günlerde netlik kazanacak.
Temmuz ayında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB), haftalık gösterge repo faizinde piyasa beklentileri doğrultusunda değişikliğe gitmedi. TCMB Para Politikası Kurulu(PPK) toplantısının ardından yapılan açıklamaya göre, haftalık repo faizi yüzde 19,00 olarak kaldı. TCMB, önceki 3 toplantısında da beklentilere paralel olarak faizi sabit bırakmıştı.
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TEMMUZ AYI PPK TOPLANTI ÖZETİ
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) Toplantı Özeti'nde, enflasyonun kısa dönemde arz ve talep yönlü çeşitli unsurların etkisiyle oynak bir seyir izlemesinin beklendiği aktarılarak, "Enflasyonda kısa vadede görülebilecek oynaklıkların ana eğilime yansımaları para politikası duruşu açısından yakından izlenecektir." ifadeleri kullanıldı.
PPK'nın 14 Temmuz'da gerçekleştirdiği toplantıya ilişkin yayımlanan özette, haziranda tüketici fiyatlarının yüzde 1,94 arttığı, yıllık enflasyonun yüzde 17,53'e yükseldiği hatırlatıldı.
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Yıllık enflasyonun gıda ve temel mal gruplarında artarken, enerji ve hizmet gruplarında gerilediği aktarılan özette, faaliyeti kesintiye uğramış olan bazı sektörlerde normalleşme adımlarıyla fiyat artışlarının gözlendiği vurgulandı.
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Özette, bu görünüm altında B ve C göstergelerinin yıllık enflasyonları ve eğilimlerinin yükseldiğine işaret edilerek, "Piyasa Katılımcıları Anketi'nden elde edilen enflasyon beklentileri temmuz ayında yukarı yönlü güncellenmiştir. Cari yıl sonu enflasyon beklentisi 1,18 puan artışla yüzde 15,64'e, gelecek 12 aya ilişkin enflasyon beklentisi 0,50 puan artışla yüzde 12,62'ye, gelecek 24 ay beklentisi ise 0,27 puan artışla yüzde 10,43'e yükselmiştir." ifadelerine yer verildi.