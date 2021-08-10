Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Faiz kararı ne olur? İşte ağustos ayı Para Politikası Kurulu beklenti anketi sonucu!

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? Para Politikası Kurulu Toplantısı 12 Ağustos 2021 tarihinde gerçekleşecek. Toplantının saati ise ilerleyen günlerde netlik kazanacak.



Temmuz ayında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB), haftalık gösterge repo faizinde piyasa beklentileri doğrultusunda değişikliğe gitmedi. TCMB Para Politikası Kurulu(PPK) toplantısının ardından yapılan açıklamaya göre, haftalık repo faizi yüzde 19,00 olarak kaldı. TCMB, önceki 3 toplantısında da beklentilere paralel olarak faizi sabit bırakmıştı.