Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Faiz kararı ne olur? İşte ağustos ayı Para Politikası Kurulu beklenti anketi sonucu!
Merkez Bankası faiz kararıPara Politikası Kurulu Toplantısı ile netlik kazanacak. Temmuz ayında politika faizini yüzde 19 düzeyinde sabit tutmaya karar veren Merkez Bankası, Başkan Şahap Kavcıoğlu başkanlığında toplanan Para Politikası Kurulu'nda piyasalara yeniden yön verecek. 2021 yılında faizleri üst üste sabit tutan MB'nin ağustos ayında vereceği karar piyasalar tarafından merakla bekleniyor. Beklenti anketine katılan ekonomistlerin tamamı bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının (politika faizi) sabit bırakılacağını tahmin ediyor. Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne zaman belli olacak? İşte, o konuyla ilgili ayrıntılar.
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PPK toplantısına yönelik piyasa beklenti anketi, 16 ekonomistin katılımıyla sonuçlanırken gözler Merkez Bankası'ndan yapılacak açıklamaya çevrildi. Para Piyasası Kurulu (PPK) tarafından karara bağlanacak olan ağustos ayı faiz kararı bu hafta açıklanacak. Piyasaların merakla beklediği Merkez Bankası Toplantısı 12 Ağustos Perşembe günü gerçekleştirilecek. Toplantı sonrası alınan karar kamuoyuna duyurulacak.
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MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Para Politikası Kurulu Toplantısı 12 Ağustos 2021 tarihinde gerçekleşecek. Toplantının saati ise ilerleyen günlerde netlik kazanacak.
Temmuz ayında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB), haftalık gösterge repo faizinde piyasa beklentileri doğrultusunda değişikliğe gitmedi. TCMB Para Politikası Kurulu(PPK) toplantısının ardından yapılan açıklamaya göre, haftalık repo faizi yüzde 19,00 olarak kaldı. TCMB, önceki 3 toplantısında da beklentilere paralel olarak faizi sabit bırakmıştı.
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BEKLENTİ ANKETİ SONUÇLADI
AA Finans'ın 12 Ağustos Perşembe günü gerçekleştirilecek PPK toplantısına yönelik piyasa beklenti anketi, 16 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.
Buna göre, ekonomistlerin tamamı politika faizinin yüzde 19'da sabit bırakılmasını bekliyor.
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Temmuz ayındaki PPK toplantısında politika faizi yüzde 19 seviyesinde sabit tutulmuştu.
Ekonomistlerin yıl sonu politika faiz oranına ilişkin beklentilerinin medyanı ise bir önceki anket dönemine göre değişmeyerek yüzde 17,50 oldu.