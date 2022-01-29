Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Faiz artırımı olacak mı? Gözler 2022 şubat ayı Merkez Bankası PPK toplantısında

Merkez Bankası şubat ayı faiz kararı ne olacak, sorusu piyasaların odaklandığı konuların başında geliyor. Ocak ayında gerçekleşen TCMB Para Politikası Kurulu(PPK) toplantısının ardından yapılan açıklamaya göre, haftalık repo faizi yüzde 14,00 olarak kaldı. 2022 yılının ikinci toplantısında şubat ayı faiz kararı netleşecek. Bir sonraki Merkez Bankası toplantısı 17 Şubat’ta yapılacak.