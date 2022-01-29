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Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Faiz artırımı olacak mı? Gözler 2022 şubat ayı Merkez Bankası PPK toplantısında

#Merkez Bankası#Ppk#Şahap Kavcıoğlu

Merkez Bankası faiz kararı 2022 şubat ayında yapılacak toplantı ile belli olacak. Ocak kararında faizleri yüzde 14'te sabit tutan Merkez Bankası, yılın ikinci PPK toplantısında faiz artırımı ya da indirimi yaparak piyasalara yön verecek. TCMB önceki 4 toplantısında faizde toplam 500 baz puan indirime gitmişti. Gözler şimdi yılın ikinci Merkez Bankası faiz kararına çevrildi. Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak ve faiz artırımı olacak mı? İşte, şubat ayı Merkez Bankası faiz kararı ve toplantı tarihi hakkında ayrıntılar.

1/5Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak Faiz artırımı olacak mı Gözler 2022 şubat ayı Merkez Bankası PPK toplantısında

Merkez Bankası şubat ayı faiz kararı ne olacak, sorusu piyasaların odaklandığı konuların başında geliyor. Ocak ayında gerçekleşen TCMB Para Politikası Kurulu(PPK) toplantısının ardından yapılan açıklamaya göre, haftalık repo faizi yüzde 14,00 olarak kaldı. 2022 yılının ikinci toplantısında şubat ayı faiz kararı netleşecek. Bir sonraki Merkez Bankası toplantısı 17 Şubat’ta yapılacak.

2/5MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Merkez Bankası faiz kararı 17 Şubat tarihinde açıklanacak. Son toplantı 20 Ocak’ta yapıldı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB), beklentiler yönünde haftalık gösterge repo faizinde değişikliğe gitmedi.

3/5MERKEZ BANKASI YIL SONU ENFLASYON TAHMİNİNİ AÇIKLADI

MERKEZ BANKASI YIL SONU ENFLASYON TAHMİNİNİ AÇIKLADI

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, 2022 yılında enflasyon tahminlerinin yüzde 23,2 olduğunu söyledi. Kavcıoğlu "Enflasyonun kademeli olarak hedeflere yakınsayacağını öngörüyoruz" açıklamasında da bulundu.

4/5Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak Faiz artırımı olacak mı Gözler 2022 şubat ayı Merkez Bankası PPK toplantısında

Enflasyon yükseldikçe enflasyon beklentilerindeki dağılımın açıldığını, bundan kaynaklı olarak enflasyonun tahmin edilebileceği aralığın genişlediğinin altını çizen Kavcıoğlu, “ Bu çerçevede, enflasyon tahmin aralığımızın orta noktaları 2022 yılı sonunda yüzde 23,2, 2023 yıl sonunda yüzde 8,2 ve 2024 yıl sonunda ise yüzde 5,0 seviyelerine tekabül etmektedir” dedi.

5/5Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak Faiz artırımı olacak mı Gözler 2022 şubat ayı Merkez Bankası PPK toplantısında

Alınmış kararların birikimli etkilerini yeni yılın ilk çeyreğiyle birlikte yakından takip ettiklerine vurgu yapan Kavcıoğlu, söz konusu dönemde fiyat istikrarının sürdürülebilir bir zeminde yeniden şekillenmesi amacıyla merkez bankasının tüm politika araçlarında Türk lirasını öncelikleyen geniş kapsamlı bir politika çerçevesini gözden geçirme süreci yürüttüklerini dile getirdi.

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#Merkez Bankası#Ppk#Şahap Kavcıoğlu