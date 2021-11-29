Enflasyonda son dÃ¶nemde gÃ¶zlenen yÃ¼kseliÅŸte; gÄ±da ve baÅŸta enerji olmak Ã¼zere ithalat fiyatlarÄ±ndaki artÄ±ÅŸlar ile tedarik sÃ¼reÃ§lerindeki aksaklÄ±klar gibi arz yÃ¶nlÃ¼ unsurlar, yÃ¶netilen/yÃ¶nlendirilen fiyatlardaki artÄ±ÅŸlar ve talep geliÅŸmeleri etkili olmaktadÄ±r. Para politikasÄ± duruÅŸunda yapÄ±lan gÃ¼ncellemenin ticari krediler Ã¼zerinde olumlu etkileri gÃ¶rÃ¼lmeye baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±r. Bunun yanÄ±nda, bireysel kredilerle ilgili geliÅŸmeler yakÄ±ndan takip edilmektedir. Kurul, para politikasÄ±nÄ±n etkileyebildiÄŸi talep unsurlarÄ±, Ã§ekirdek enflasyon geliÅŸmeleri ve arz ÅŸoklarÄ±nÄ±n yarattÄ±ÄŸÄ± etkilerin ayrÄ±ÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ±na yÃ¶nelik analizleri deÄŸerlendirerek politika faizinin 100 baz puan indirilerek yÃ¼zde 15 olarak belirlenmesine karar vermiÅŸtir. Kurul, arz yÃ¶nlÃ¼ ve para politikasÄ± etki alanÄ± dÄ±ÅŸÄ±ndaki faktÃ¶rlerin fiyat artÄ±ÅŸlarÄ± Ã¼zerinde oluÅŸturduÄŸu geÃ§ici etkilerin 2022 yÄ±lÄ±nÄ±n ilk yarÄ±sÄ± boyunca da etkisini sÃ¼rdÃ¼rmesini beklemektedir. Kurul, bu etkilerin ima ettiÄŸi sÄ±nÄ±rlÄ± alanÄ±n kullanÄ±mÄ±nÄ± AralÄ±k ayÄ±nda tamamlamayÄ± deÄŸerlendirecektir.



TCMB, fiyat istikrarÄ± temel amacÄ± doÄŸrultusunda enflasyonda kalÄ±cÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸe iÅŸaret eden gÃ¼Ã§lÃ¼ gÃ¶stergeler oluÅŸana ve orta vadeli yÃ¼zde 5 hedefine ulaÅŸÄ±ncaya kadar elindeki tÃ¼m araÃ§larÄ± kararlÄ±lÄ±kla kullanmaya devam edecektir. Fiyatlar genel dÃ¼zeyinde saÄŸlanacak istikrar, Ã¼lke risk primlerindeki dÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸ, ters para ikamesinin ve dÃ¶viz rezervlerindeki artÄ±ÅŸ eÄŸiliminin sÃ¼rmesi ve finansman maliyetlerinin kalÄ±cÄ± olarak gerilemesi yoluyla makroekonomik istikrarÄ± ve finansal istikrarÄ± olumlu etkileyecektir. BÃ¶ylelikle, yatÄ±rÄ±m, Ã¼retim ve istihdam artÄ±ÅŸÄ±nÄ±n saÄŸlÄ±klÄ± ve sÃ¼rdÃ¼rÃ¼lebilir bir ÅŸekilde devamÄ± iÃ§in uygun zemin oluÅŸacaktÄ±r.



Kurul, kararlarÄ±nÄ± ÅŸeffaf, Ã¶ngÃ¶rÃ¼lebilir ve veri odaklÄ± bir Ã§erÃ§evede almaya devam edecektir.



Para PolitikasÄ± Kurulu ToplantÄ± Ã–zeti beÅŸ iÅŸ gÃ¼nÃ¼ iÃ§inde yayÄ±mlanacaktÄ±r.