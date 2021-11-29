Merkez BankasÄ± faiz kararÄ± ne zaman açÄ±klanacak? AralÄ±k ayÄ± Merkez BankasÄ± PPK kararÄ± için bekleyiÅŸ sürüyor
Merkez BankasÄ± AralÄ±k ayÄ± faiz kararÄ±, pek Ã§ok vatandaÅŸÄ±n gÃ¼ndeminde yer alÄ±yor. KasÄ±m ayÄ±nda toplanan Para PolitikasÄ± Kurulu (PPK), 100 baz puan faiz indirimi kararÄ± almÄ±ÅŸtÄ±. Peki, AralÄ±k ayÄ± faiz kararÄ± ne zaman aÃ§Ä±klanacak? Ä°ÅŸte, Merkez BankasÄ± AralÄ±k ayÄ± faiz kararÄ± hakkÄ±nda merak edilen detaylar
AralÄ±k ayÄ± faiz kararÄ±, PPK tarafÄ±ndan yapÄ±lan son faiz kararÄ± sonrasÄ±nda yeni karar tarihini merak eden pek Ã§ok kiÅŸi, Merkez BankasÄ± takvimini araÅŸtÄ±rmaya baÅŸladÄ±. Peki, AralÄ±k ayÄ± faiz kararÄ± ne zaman aÃ§Ä±klanacak? Ä°ÅŸte, o konu hakkÄ±nda detaylÄ± bilgiler
SON TOPLANTI KARARIÂ
Åžahap KavcÄ±oÄŸlu (BaÅŸkan), Taha Ã‡akmak, Mustafa Duman, Elif HaykÄ±r HobikoÄŸlu, Emrah Åžener, Yusuf Tuna.
Para PolitikasÄ± Kurulu (Kurul), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranÄ±nÄ±n yÃ¼zde 16â€™dan yÃ¼zde 15â€™e indirilmesine karar vermiÅŸtir.
KÃ¼resel iktisadi faaliyette yÄ±lÄ±n ilk yarÄ±sÄ±nda yaÅŸanan toparlanma ve aÅŸÄ±lama oranlarÄ±ndaki artÄ±ÅŸa raÄŸmen salgÄ±nda yeni varyantlar kÃ¼resel iktisadi faaliyet Ã¼zerindeki aÅŸaÄŸÄ± yÃ¶nlÃ¼ riskleri canlÄ± tutmaktadÄ±r. KÃ¼resel talepteki toparlanma, emtia fiyatlarÄ±ndaki yÃ¼ksek seyir, bazÄ± sektÃ¶rlerdeki arz kÄ±sÄ±tlarÄ± ve taÅŸÄ±macÄ±lÄ±k maliyetlerindeki artÄ±ÅŸ uluslararasÄ± Ã¶lÃ§ekte Ã¼retici ve tÃ¼ketici fiyatlarÄ±nÄ±n yÃ¼kselmesine yol aÃ§maktadÄ±r. BaÅŸlÄ±ca tarÄ±msal emtia ihracatÃ§Ä±sÄ± Ã¼lkelerde yaÅŸanan iklim koÅŸullarÄ±nÄ±n kÃ¼resel gÄ±da fiyatlarÄ± Ã¼zerinde olumsuz yansÄ±malarÄ± gÃ¶rÃ¼lmektedir. YÃ¼ksek kÃ¼resel enflasyonun, enflasyon beklentileri ve uluslararasÄ± finansal piyasalar Ã¼zerindeki etkileri yakÄ±ndan izlenmekle birlikte, geliÅŸmiÅŸ Ã¼lke merkez bankalarÄ± artan enerji fiyatlarÄ± ve arz-talep uyumsuzluÄŸuna baÄŸlÄ± olarak enflasyonda gÃ¶rÃ¼len yÃ¼kseliÅŸin beklenenden uzun sÃ¼rebileceÄŸini deÄŸerlendirmektedir. Bu Ã§erÃ§evede, geliÅŸmiÅŸ Ã¼lke merkez bankalarÄ± destekleyici parasal duruÅŸlarÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rmekte, varlÄ±k alÄ±m programlarÄ±na devam etmektedir.
Ã–ncÃ¼ gÃ¶stergeler yurt iÃ§inde iktisadi faaliyetin dÄ±ÅŸ talebin de etkisiyle gÃ¼Ã§lÃ¼ seyrettiÄŸine iÅŸaret etmektedir. AÅŸÄ±lamanÄ±n toplumun geneline yayÄ±lmasÄ± salgÄ±ndan olumsuz etkilenen hizmetler, turizm ve baÄŸlantÄ±lÄ± sektÃ¶rlerin canlanmasÄ±na ve iktisadi faaliyetin daha dengeli bir bileÅŸimle sÃ¼rdÃ¼rÃ¼lmesine olanak tanÄ±maktadÄ±r. DayanÄ±klÄ± tÃ¼ketim mallarÄ± talebi yavaÅŸlarken, dayanÄ±ksÄ±z tÃ¼ketim mallarÄ±nda toparlanma devam etmektedir. Ä°hracattaki gÃ¼Ã§lÃ¼ artÄ±ÅŸ eÄŸilimiyle yÄ±lÄ±n geri kalanÄ±nda yÄ±llÄ±klandÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ cari iÅŸlemler dengesindeki iyileÅŸmenin sÃ¼rmesi beklenmekte, bu eÄŸilimin gÃ¼Ã§lenerek devam etmesi fiyat istikrarÄ± hedefi iÃ§in Ã¶nem arz etmektedir.
Para PolitikasÄ± Kurulu (Kurul), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranÄ±nÄ±n yÃ¼zde 16â€™dan yÃ¼zde 15â€™e indirilmesine karar vermiÅŸtir.
KÃ¼resel iktisadi faaliyette yÄ±lÄ±n ilk yarÄ±sÄ±nda yaÅŸanan toparlanma ve aÅŸÄ±lama oranlarÄ±ndaki artÄ±ÅŸa raÄŸmen salgÄ±nda yeni varyantlar kÃ¼resel iktisadi faaliyet Ã¼zerindeki aÅŸaÄŸÄ± yÃ¶nlÃ¼ riskleri canlÄ± tutmaktadÄ±r. KÃ¼resel talepteki toparlanma, emtia fiyatlarÄ±ndaki yÃ¼ksek seyir, bazÄ± sektÃ¶rlerdeki arz kÄ±sÄ±tlarÄ± ve taÅŸÄ±macÄ±lÄ±k maliyetlerindeki artÄ±ÅŸ uluslararasÄ± Ã¶lÃ§ekte Ã¼retici ve tÃ¼ketici fiyatlarÄ±nÄ±n yÃ¼kselmesine yol aÃ§maktadÄ±r. BaÅŸlÄ±ca tarÄ±msal emtia ihracatÃ§Ä±sÄ± Ã¼lkelerde yaÅŸanan iklim koÅŸullarÄ±nÄ±n kÃ¼resel gÄ±da fiyatlarÄ± Ã¼zerinde olumsuz yansÄ±malarÄ± gÃ¶rÃ¼lmektedir. YÃ¼ksek kÃ¼resel enflasyonun, enflasyon beklentileri ve uluslararasÄ± finansal piyasalar Ã¼zerindeki etkileri yakÄ±ndan izlenmekle birlikte, geliÅŸmiÅŸ Ã¼lke merkez bankalarÄ± artan enerji fiyatlarÄ± ve arz-talep uyumsuzluÄŸuna baÄŸlÄ± olarak enflasyonda gÃ¶rÃ¼len yÃ¼kseliÅŸin beklenenden uzun sÃ¼rebileceÄŸini deÄŸerlendirmektedir. Bu Ã§erÃ§evede, geliÅŸmiÅŸ Ã¼lke merkez bankalarÄ± destekleyici parasal duruÅŸlarÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rmekte, varlÄ±k alÄ±m programlarÄ±na devam etmektedir.
Ã–ncÃ¼ gÃ¶stergeler yurt iÃ§inde iktisadi faaliyetin dÄ±ÅŸ talebin de etkisiyle gÃ¼Ã§lÃ¼ seyrettiÄŸine iÅŸaret etmektedir. AÅŸÄ±lamanÄ±n toplumun geneline yayÄ±lmasÄ± salgÄ±ndan olumsuz etkilenen hizmetler, turizm ve baÄŸlantÄ±lÄ± sektÃ¶rlerin canlanmasÄ±na ve iktisadi faaliyetin daha dengeli bir bileÅŸimle sÃ¼rdÃ¼rÃ¼lmesine olanak tanÄ±maktadÄ±r. DayanÄ±klÄ± tÃ¼ketim mallarÄ± talebi yavaÅŸlarken, dayanÄ±ksÄ±z tÃ¼ketim mallarÄ±nda toparlanma devam etmektedir. Ä°hracattaki gÃ¼Ã§lÃ¼ artÄ±ÅŸ eÄŸilimiyle yÄ±lÄ±n geri kalanÄ±nda yÄ±llÄ±klandÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ cari iÅŸlemler dengesindeki iyileÅŸmenin sÃ¼rmesi beklenmekte, bu eÄŸilimin gÃ¼Ã§lenerek devam etmesi fiyat istikrarÄ± hedefi iÃ§in Ã¶nem arz etmektedir.
Enflasyonda son dÃ¶nemde gÃ¶zlenen yÃ¼kseliÅŸte; gÄ±da ve baÅŸta enerji olmak Ã¼zere ithalat fiyatlarÄ±ndaki artÄ±ÅŸlar ile tedarik sÃ¼reÃ§lerindeki aksaklÄ±klar gibi arz yÃ¶nlÃ¼ unsurlar, yÃ¶netilen/yÃ¶nlendirilen fiyatlardaki artÄ±ÅŸlar ve talep geliÅŸmeleri etkili olmaktadÄ±r. Para politikasÄ± duruÅŸunda yapÄ±lan gÃ¼ncellemenin ticari krediler Ã¼zerinde olumlu etkileri gÃ¶rÃ¼lmeye baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±r. Bunun yanÄ±nda, bireysel kredilerle ilgili geliÅŸmeler yakÄ±ndan takip edilmektedir. Kurul, para politikasÄ±nÄ±n etkileyebildiÄŸi talep unsurlarÄ±, Ã§ekirdek enflasyon geliÅŸmeleri ve arz ÅŸoklarÄ±nÄ±n yarattÄ±ÄŸÄ± etkilerin ayrÄ±ÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ±na yÃ¶nelik analizleri deÄŸerlendirerek politika faizinin 100 baz puan indirilerek yÃ¼zde 15 olarak belirlenmesine karar vermiÅŸtir. Kurul, arz yÃ¶nlÃ¼ ve para politikasÄ± etki alanÄ± dÄ±ÅŸÄ±ndaki faktÃ¶rlerin fiyat artÄ±ÅŸlarÄ± Ã¼zerinde oluÅŸturduÄŸu geÃ§ici etkilerin 2022 yÄ±lÄ±nÄ±n ilk yarÄ±sÄ± boyunca da etkisini sÃ¼rdÃ¼rmesini beklemektedir. Kurul, bu etkilerin ima ettiÄŸi sÄ±nÄ±rlÄ± alanÄ±n kullanÄ±mÄ±nÄ± AralÄ±k ayÄ±nda tamamlamayÄ± deÄŸerlendirecektir.
TCMB, fiyat istikrarÄ± temel amacÄ± doÄŸrultusunda enflasyonda kalÄ±cÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸe iÅŸaret eden gÃ¼Ã§lÃ¼ gÃ¶stergeler oluÅŸana ve orta vadeli yÃ¼zde 5 hedefine ulaÅŸÄ±ncaya kadar elindeki tÃ¼m araÃ§larÄ± kararlÄ±lÄ±kla kullanmaya devam edecektir. Fiyatlar genel dÃ¼zeyinde saÄŸlanacak istikrar, Ã¼lke risk primlerindeki dÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸ, ters para ikamesinin ve dÃ¶viz rezervlerindeki artÄ±ÅŸ eÄŸiliminin sÃ¼rmesi ve finansman maliyetlerinin kalÄ±cÄ± olarak gerilemesi yoluyla makroekonomik istikrarÄ± ve finansal istikrarÄ± olumlu etkileyecektir. BÃ¶ylelikle, yatÄ±rÄ±m, Ã¼retim ve istihdam artÄ±ÅŸÄ±nÄ±n saÄŸlÄ±klÄ± ve sÃ¼rdÃ¼rÃ¼lebilir bir ÅŸekilde devamÄ± iÃ§in uygun zemin oluÅŸacaktÄ±r.
Kurul, kararlarÄ±nÄ± ÅŸeffaf, Ã¶ngÃ¶rÃ¼lebilir ve veri odaklÄ± bir Ã§erÃ§evede almaya devam edecektir.
Para PolitikasÄ± Kurulu ToplantÄ± Ã–zeti beÅŸ iÅŸ gÃ¼nÃ¼ iÃ§inde yayÄ±mlanacaktÄ±r.
TCMB, fiyat istikrarÄ± temel amacÄ± doÄŸrultusunda enflasyonda kalÄ±cÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸe iÅŸaret eden gÃ¼Ã§lÃ¼ gÃ¶stergeler oluÅŸana ve orta vadeli yÃ¼zde 5 hedefine ulaÅŸÄ±ncaya kadar elindeki tÃ¼m araÃ§larÄ± kararlÄ±lÄ±kla kullanmaya devam edecektir. Fiyatlar genel dÃ¼zeyinde saÄŸlanacak istikrar, Ã¼lke risk primlerindeki dÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸ, ters para ikamesinin ve dÃ¶viz rezervlerindeki artÄ±ÅŸ eÄŸiliminin sÃ¼rmesi ve finansman maliyetlerinin kalÄ±cÄ± olarak gerilemesi yoluyla makroekonomik istikrarÄ± ve finansal istikrarÄ± olumlu etkileyecektir. BÃ¶ylelikle, yatÄ±rÄ±m, Ã¼retim ve istihdam artÄ±ÅŸÄ±nÄ±n saÄŸlÄ±klÄ± ve sÃ¼rdÃ¼rÃ¼lebilir bir ÅŸekilde devamÄ± iÃ§in uygun zemin oluÅŸacaktÄ±r.
Kurul, kararlarÄ±nÄ± ÅŸeffaf, Ã¶ngÃ¶rÃ¼lebilir ve veri odaklÄ± bir Ã§erÃ§evede almaya devam edecektir.
Para PolitikasÄ± Kurulu ToplantÄ± Ã–zeti beÅŸ iÅŸ gÃ¼nÃ¼ iÃ§inde yayÄ±mlanacaktÄ±r.