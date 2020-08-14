Merkez Bankası faiz kararı için gözler PPK toplantısında – PPK ne zaman?

Piyasalar Merkez Bankası tarafından açıklanacak faiz kararına çevrildi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası PPK (Para Politikası Kurulu) bu ay 8. Kez gerçekleşecek. Merkez Bankası’nın ağustos ayı faiz kararı kısa bir süre sonra netleşecek.