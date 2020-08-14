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Hürriyet
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Ekonomi
Haber Giriş: 14 Ağustos 2020 - 12:02,

Merkez Bankası faiz kararı için gözler PPK toplantısında – PPK ne zaman?

Merkez Bankası’nın ağustos ayı için vereceği faiz kararı için gözler PPK (Para Politikası Kurulu) toplantısında. Para Politikası Kurulu’nun ardından Merkez Bankası'nın (TCMB) Temmuz 2020 faiz kararını açıklanması bekleniyor. Faiz kararı toplantıları, önceden ilan edilmiş bir takvim çerçevesinde yapılıyor. Yılın sekizinci toplantısı ağustos ayında gerçekleşecek. Peki Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?

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Piyasalar Merkez Bankası tarafından açıklanacak faiz kararına çevrildi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası PPK (Para Politikası Kurulu) bu ay 8. Kez gerçekleşecek. Merkez Bankası’nın ağustos ayı faiz kararı kısa bir süre sonra netleşecek.

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Merkez Bankası'nın bir öneceki faiz kararı 22 Temmuz Perşembe günü açıklandı. Merkez Bankası beklentilere paralel politika faizini %8.25 olarak sabit tuttu. Ekonomistlerin beklentisi de faizlerin sabit tutulacağı yönündeydi.

3AĞUSTOS AYI FAİZ KARARININ BELLİ OLACAĞI TARİH
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AĞUSTOS AYI FAİZ KARARININ BELLİ OLACAĞI TARİH

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası toplantısı yayınlanan takvime göre 20 Ağustos günü yapılacak

4PARA POLİTİKASI KURULU TOPLANTILARI VE RAPOR TAKVİMİ
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PARA POLİTİKASI KURULU TOPLANTILARI VE RAPOR TAKVİMİ

PARA POLİTİKASI KURULU TOPLANTILARI VE RAPOR TAKVİMİ

Para Politikası Kurulu Toplantı Kararı

Para Politikası Kurulu Toplantı Özeti

Enflasyon Raporu

Finansal İstikrar Raporu

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