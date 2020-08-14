Merkez Bankası faiz kararı için gözler PPK toplantısında – PPK ne zaman?
Merkez Bankası’nın ağustos ayı için vereceği faiz kararı için gözler PPK (Para Politikası Kurulu) toplantısında. Para Politikası Kurulu’nun ardından Merkez Bankası'nın (TCMB) Temmuz 2020 faiz kararını açıklanması bekleniyor. Faiz kararı toplantıları, önceden ilan edilmiş bir takvim çerçevesinde yapılıyor. Yılın sekizinci toplantısı ağustos ayında gerçekleşecek. Peki Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?
Piyasalar Merkez Bankası tarafından açıklanacak faiz kararına çevrildi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası PPK (Para Politikası Kurulu) bu ay 8. Kez gerçekleşecek. Merkez Bankası’nın ağustos ayı faiz kararı kısa bir süre sonra netleşecek.
AĞUSTOS AYI FAİZ KARARININ BELLİ OLACAĞI TARİH
Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası toplantısı yayınlanan takvime göre 20 Ağustos günü yapılacak
PARA POLİTİKASI KURULU TOPLANTILARI VE RAPOR TAKVİMİ
PARA POLİTİKASI KURULU TOPLANTILARI VE RAPOR TAKVİMİ
Para Politikası Kurulu Toplantı Kararı
Para Politikası Kurulu Toplantı Özeti
Enflasyon Raporu
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