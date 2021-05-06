Merkez Bankası faiz kararını açıkladı! Faizler düştü mü, yükseldi mi?
Merkez Bankası Toplantısı ile faiz kararı belli oldu. Piyasaların merakla beklediği karar sonrası, pek çok kişi Merkez Bankası'nın hangi yönde karar aldığını sorgulamaya başladı. İşte, Merkez Bankası'nın faiz kararı...
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Merkez Bankası faiz kararı, 6 Mayıs tarihinde yapılan toplantıda netlik kazandı. Son toplantıda sabit kalan faizler hakkında, bugünkü toplantıda nasıl bir karar verildiği merak konusu oldu. İşte, MB 6 Mayıs güncel faiz karar...
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası politika faizini yüzde 19'da sabit tutma kararı aldı.
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TCMB, Ocak ve Şubat aylarında faizi beklendiği gibi yüzde 17,00 seviyesinde tutmuştu. Geçtiğimiz ay 100 baz puanlık faiz artırım beklentisine karşın, Merkez Bankası 200 baz puanlık artırım kararı ile faiz yüzde 19,00'a yükseltilmişti.
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TCMB'nin enflasyon beklentisi 2021 yıl sonu için yüzde 9,4, 2022 yıl sonu için yüzde 7,0 seviyesinde bulunuyor. TCMB'nin bu ay sonu açıklayacağı "Enflasyon Raporu"nda enflasyon beklentilerinde bir revizyona gidip gitmeyeceği yakından izlenecek. TÜİK en son tüketici fiyatlarını yıllık %16,19 olarak açıkladı. TCMB'nin bir sonraki toplantısı 6 Mayıs'ta gerçekleştirilecek.