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MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI 2023 TEMMUZ | Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak, saat kaçta? Merkez Bankası PPK toplantısı hangi gün?

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#Merkez Bankası#Merkez Bankası Para Politikası Kurulu Toplantısı#Merkez Bankası Faiz Kararı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 19, 2023 21:51

Merkez Bankası faiz beklentisi 2023, toplantı öncesi gündeme geldi. Ekonominin bu haftaki en önemli başlıklarından olan Merkez Bankası faiz kararı için toplantı tarihi açıklandı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanlığı görevine atanan Hafize Gaye Erkan başkanlığında ikinci toplantı bu ay gerçekleşecek. Mayıs ayında faizi yüzde 8,5 düzeyinde sabit tutan Merkez Bankası'nın haziran ayında vereceği faiz kararı piyasalara yön verecek. 2023 Temmuz Merkez Bankası PPK Toplantısı ile faiz kararı netlik kazanacak. Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak, saat kaçta? Merkez Bankası PPK toplantısı hangi gün? İşte, Merkez Bankası faiz kararı ve toplantı tarihi hakkında ayrıntılı bilgiler.

1/3MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI 2023 TEMMUZ | Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak, saat kaçta Merkez Bankası PPK toplantısı hangi gün

2023 Temmuz Merkez Bankası faiz kararı için gözler toplantı takvimine çevrildi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanlığı görevine Hafize Gaye Erkan'ın atanmasının ardından Merkez Bankası 27 ay sonra faiz artırımı hamlesinde bulunmuş, faizi yüzde 8,5'ten yüzde 15'ye yükselttiğini açıklamıştı. Türkiye Cumhuriyet Bankası Temmuz faiz kararının ne olacağı da ekonomistler tarafından değerlendirilmeye başlandı. Kritik toplantı bu hafta gerçekleşecek. Peki, Temmuz ayı Merkez Bankası faiz kararı ne zaman saat kaçta açıklanacak? İşte, Merkez Bankası PPK Toplantı tarihi ve faiz kararıyla ilgili bilgiler.

2/3MERKEZ BANKASI TEMMUZ 2023 TOPLANTISI NE ZAMAN

MERKEZ BANKASI TEMMUZ 2023 TOPLANTISI NE ZAMAN?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre temmuz ayı toplantı tarihi belli oldu. Merkez Bankası Para Politikası Kurulu Hafize Gaye Erkan başkanlığında 20 Temmuz Perşembe günü toplanacak. Faiz kararının da 20 Temmuz Perşembe günü saat 14.00’te açıklanacağı tahmin ediliyor.

3/3MERKEZ BANKASI FAİZ BEKLENTİSİ TEMMUZ 2023

MERKEZ BANKASI FAİZ BEKLENTİSİ TEMMUZ 2023

Merkez Bankası’nın 20 Temmuz toplantısında da faizde artış olma ihtimali yüksek bulunuyor. Bu durumda Kredi kartları uygulanan faizler de paralel olarak artacak. Temmuz ayı için referans faiz yüzde 1.36’ya çıkarılınca kredi kartı faizleri de yüzde 1.36’dan yüzde 1.91’e yükseldi. Gecikme faizi ise yüzde 1.66’dan yüzde 2.21’e çıktı. Eğer politika faizi artarsa bu oranlar da artacak.

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