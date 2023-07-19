MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI 2023 TEMMUZ | Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak, saat kaçta? Merkez Bankası PPK toplantısı hangi gün?

2023 Temmuz Merkez Bankası faiz kararı için gözler toplantı takvimine çevrildi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanlığı görevine Hafize Gaye Erkan'ın atanmasının ardından Merkez Bankası 27 ay sonra faiz artırımı hamlesinde bulunmuş, faizi yüzde 8,5'ten yüzde 15'ye yükselttiğini açıklamıştı. Türkiye Cumhuriyet Bankası Temmuz faiz kararının ne olacağı da ekonomistler tarafından değerlendirilmeye başlandı. Kritik toplantı bu hafta gerçekleşecek. Peki, Temmuz ayı Merkez Bankası faiz kararı ne zaman saat kaçta açıklanacak? İşte, Merkez Bankası PPK Toplantı tarihi ve faiz kararıyla ilgili bilgiler.