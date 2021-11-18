Merkez Bankası faiz kararı ne olur? Faiz kararının verileceği PPK toplantısı saat kaçta? İşte faiz beklentisi
Yurt için piyasalar, Merkez Bankası faiz kararını beklerken anket sonuçları da açıklandı. Anket sonuçlarına göre, 1 ekonomist 25 baz puan, 5 ekonomist 50 baz puan, 13 ekonomist 100 baz puan ve 2 ekonomist de 150 baz puan politika faizinin düşürüleceğini tahmin ediyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu politika faizini yüzde 18'den yüzde 16'ya çekmişti. Peki, PPK toplantısı ne zaman? Faiz kararının verileceği PPK toplantısı saat kaçta?
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, 18 Kasım tarihinde Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu başkanlığında toplanacak. Kurulda kasım ayı faiz oranı için karar verilecek, alınan karar toplantı ardından kamuoyuyla paylaşılacak. PPK toplantısı sonrası alınan kararlar saat 14.00'te açıklanacak.
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FAİZ BEKLENTİSİ AÇIKLANDI
Faiz kararının ne olacağı merakla beklenirken, AA Finans tarafından gerçekleştirilen, piyasa beklenti anketi sonuçlandı. Anket sonuçlarına göre, 1 ekonomist 25 baz puan, 5 ekonomist 50 baz puan, 13 ekonomist 100 baz puan ve 2 ekonomist de 150 baz puan politika faizinin düşürüleceğini tahmin ediyor.
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Ekonomistlerin yıl sonu politika faiz oranına ilişkin beklentilerinin medyanı ise bir önceki anket dönemine göre 200 baz puan azalarak yüzde 15 oldu.
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EKİM AYI FAİZ KARARI NE OLMUŞTU?
Bir önceki PPK toplantısı 21 Ekim 2021 Perşembe günü gerçekleşmişti. Ekim ayındaki PPK toplantısında politika faizi 200 baz puan indirilerek yüzde 18'den yüzde 16 seviyesine çekilmişti.