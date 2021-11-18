Merkez Bankası faiz kararı ne olur? Faiz kararının verileceği PPK toplantısı saat kaçta? İşte faiz beklentisi

FAİZ BEKLENTİSİ AÇIKLANDI Faiz kararının ne olacağı merakla beklenirken, AA Finans tarafından gerçekleştirilen, piyasa beklenti anketi sonuçlandı. Anket sonuçlarına göre, 1 ekonomist 25 baz puan, 5 ekonomist 50 baz puan, 13 ekonomist 100 baz puan ve 2 ekonomist de 150 baz puan politika faizinin düşürüleceğini tahmin ediyor.