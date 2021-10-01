Meniere hastalığı nedir, belirtileri neler? Meniere sendromu hakkında bilgiler
Meniere hastalığı, zaman tekrarlayan ve ataklarla seyreden bir hastalıktır. Genelde kırklı yaşlar sonrasında ortaya çıkan meniere hastalığı, özellikle ağır –şiddetli- baş dönmesi ataklarıyla kendisini gösterir . “Baş döndüren” Meniere ataklarından korunmada ise gerginlikten, stresten ve aşırı tuz tüketiminden uzak durmak önemli rol oynuyor.. Peki, Meniere hastalığı nedir, belirtileri neler? İşte meniere sendromu hakkında bilgiler…
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Meniere hastalığı idiyopatik semptomatik endolenfatik hidrops olarak da bilinen, epizodik spontan vertigo atakları, fluktuasyon gösteren işitme kaybı, kulakta dolgunluk/basınç hissi ve tinnitus ile karakterize bir iç kulak hastalığıdır. Hastalığın başlama yaşları sıklıkla 50-60 yaşlarıdır.
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Hastalığın teşhisinde anamnez ve spesifik odyometrik testlerden yararlanılır. Kesin tanısının konulması ancak histopatolojik inceleme ile mümkün olduğundan günümüzde halen tanısı zor koyulan hastalıklar arasındadır. Tedavi hastaların büyük kısmında medikaldir ve hastalara psikolojik desteğin eklenmesi önerilir.
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Meniere hastalığının belirtileri
Meniere hastalığı baş dönmesinin en sık sebepleri arasındadır. Bu sebeple 1. ve 2. basamak tedavi merkezlerine baş dönmesi ile başvuran birçok hastanın vertigosunun altında henüz tanı konmamış meniere hastalığı yatabilir.
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-Baş dönmesinin getirdiği ayakta durma ve yürüme zorluğu, bulantı-kusma saptanabilir. -Birkaç dakikadan 24 saate kadar süren vertigo atakları -İşitme kaybı, kulak çınlaması -Denge kaybı -Baş ağrısı -Mide bulantısı, kusma ve terleme