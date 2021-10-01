Meniere hastalığı nedir, belirtileri neler? Meniere sendromu hakkında bilgiler

Meniere hastalığının belirtileri Meniere hastalığı baş dönmesinin en sık sebepleri arasındadır. Bu sebeple 1. ve 2. basamak tedavi merkezlerine baş dönmesi ile başvuran birçok hastanın vertigosunun altında henüz tanı konmamış meniere hastalığı yatabilir.