Menemen mi melemen mi? Menemen-melemen ikilemine TDK’nın yanıtı
Türkçe'de kullanılan birçok kelimenin yazılışı ve söyleyişi farklılık gösteriyor. Bu nedenle bazı kelimelerin yazımıyla ilgili ikilemler yaşanabiliyor. Bunlardan biri de melemen-menemen ikilemi. Peki, melemen mi, menemen mi? TDK’ya göre hangisi doğru? İşte Menemen mi melemen mi? Sorusunun yanıtı…
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Menemen mi melemen mi? Sorusu özellikle sosyal medyada yapılan paylaşımlar nedeniyle gündemdeki yerini koruyor.Türk mutfağında özellikle kahvaltı sofralarıyla özdeşleşen menemeni, kimileri menemen, kimileri de melemen diye ifade ediyor TDK’ya (Türk Dil Kurumu) göre bu kelimenin doğru yazımı menemendir.
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MENEMEN HAKKINDA
Menemen, yumurta, biber, domates ve isteğe bağlı olarak soğan kullanılarak yapılan bir Türk yemeğidir. İlk kez mübadele ile İzmir'in Menemen ilçesine gelen Girit Türkleri tarafından yapılmıştır ve adını ilçeden almaktadır.
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MENEMENİN YAPILIŞI HAKKINDA BİLGİLER
Kızan yağa ilk olarak soğanlar atılarak pembeleşene kadar kavrulur. Ardından biberler atılarak hafifçe kavrulur, doğranmış domates malzemeye eklenir, domates suyunu bırakana kadar pişirilir. Sayısı ihtiyaca göre değişecek yumurtalar kırılır ve karıştırılarak pişmeye bırakılır. Daha sonra yemeğin üzerine isteğe göre pul biber, nane gibi baharatlar atılabilmektedir. Yumurtaların pişmesiyle yemek hazırlanmış olur. Sucuk, pastırma, sosis veya peynir eklenerek de yapılabilir, ancak bu geleneksel tariften uzaklaştırır.