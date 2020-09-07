Menemen mi melemen mi? Menemen-melemen ikilemine TDK’nın yanıtı

MENEMENİN YAPILIŞI HAKKINDA BİLGİLER Kızan yağa ilk olarak soğanlar atılarak pembeleşene kadar kavrulur. Ardından biberler atılarak hafifçe kavrulur, doğranmış domates malzemeye eklenir, domates suyunu bırakana kadar pişirilir. Sayısı ihtiyaca göre değişecek yumurtalar kırılır ve karıştırılarak pişmeye bırakılır. Daha sonra yemeğin üzerine isteğe göre pul biber, nane gibi baharatlar atılabilmektedir. Yumurtaların pişmesiyle yemek hazırlanmış olur. Sucuk, pastırma, sosis veya peynir eklenerek de yapılabilir, ancak bu geleneksel tariften uzaklaştırır.