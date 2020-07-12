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Hürriyet
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Gündem
Serdar ALTINTEPE/DHA
Haber Giriş: 12 Temmuz 2020 - 13:08,

Menekşe Plajı'nda endişelendiren görüntüler!

İstanbul'daki Menekşe Plajı en yoğun günlerinden birini yaşıyor. Koronavirüs kısıtlamasının kalkmasının ardından gelen bu görüntüler endişelendirdi...

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Küçükçekmece'de bulunan Menekşe Plajı bugün, kısıtlamaların kaldırılmasından bu yana en yoğun günlerinden birini yaşadı.

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Güneşli havayı fırsat bilen yüzlerce kişi, plaja akın etti.

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Plajdaki kalabalık, havadan da fotoğraflandı.

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İstanbul'da hafta sonu sıcaklıkların 30 derecenin üzerine çıkmasıyla birlikte denize girmek isteyen yüzlerce kişi, Menekşe Plajı'na akın etti.

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Aileleri ve arkadaşları ile plaja gelen çok sayıda kişi, denize girdi ve güneşlendi.

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Bazı vatandaşlar da ağaç altlarında piknik yaptı.

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Plajı dolduran vatandaşlardan kimi sosyal mesafe kuralına uyarken, kimilerinin uymaması dikkat çekti.

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Plajda oluşan yoğunluk havadan da fotoğraflandı.

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