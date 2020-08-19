Menajerimi Ara oyuncuları kimler? Menajerimi Ara yayın tarihi belli oldu
Menajerimi Ara dizisi 25 Ağustos Salı günü ekran macerasına başlıyor. Tanıtım fragmanlarıyla beraber oyuncu kadrosu da belli olan ‘Ay Yapım’ imzalı dizide, bir menajerlik şirketini merkeze alıp, eğlence dünyasının perde arkasını anlatılacak. Yönetmenliğini Ali Bilgin'in üstlendiği Yelda Eroğlu, Yeşim Çıtak'ın senaryosunu kaleme aldığı Menajerimi Ara oyuncu kadrosu dikkat çekiyor. Peki, Menajerimi Ara oyuncuları kimler? İşte, Menajerimi Ara konusu ve oyuncu kadrosu.
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Star Tv ekranlarında seyirci karşısına çıkmaya hazırlanan Menajerimi Ara dizisinin tanıtım fragmanları yayınlandı. Yayınlandığı ülkelerde izlenme rekorları kıran ‘Call My Agent’ isimli dizinin Türkiye uyarlaması olan Menajerimi Ara'da Dicle'nin (Ahsen Eroğlu) hikayesi ekranlara gelecek. Dizide Barış Falay, Canan Ergüder, Fatih Artman gibi isimler yer alıyor.
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MENAJERİMİ ARA OYUNCULARI KİMLER?
25 Ağustos Salı günü 1. bölümüyle ekranlara gelecek olan Menajerimi Ara dizisinin oyuncu kadrosunda Barış Falay, Canan Ergüder, Fatih Artman, Ahsen Eroğlu, Deniz Can Aktaş, Ayşe Nil Şamlıoğlu, Yaprak Medine, Gamze Karaduman, Nazlı Senem Ünal, Semi Sırtıkkızıl, Bedir Bedir, Aslı Mavitan, Pınar Ünsal,Buse Sinem İren, Duygu Şen, Melisa Seda, ve Ayşenil Şamlıoğlu gibi isimler yer alıyor.
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MENAJERİMİ ARA KONUSU NE?
Yayınlanan yeni tanıtımda İstanbul’a sinema sektöründe çalışmak için gelen Dicle’nin oyuncular ve menajerlerinin dünyasına girişiyle içine düştüğü dünyanın ipuçları veriliyor.
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Ali Bilgin’in yönetmenliğinde bir süre önce çekimlerine başlanan ‘Menajerimi Ara’ dizisi, oyuncu ve menajerlerin sinema sektörünün parlak ışıkları altındaki ego savaşlarını, umutlarını, hayal kırıklıklarını ekrana taşıyacak.
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Dizide; İstanbul’a sinema sektöründe çalışmak için gelen Dicle’nin spot ışıklarının altında, ego savaşlarının, hırsların, şöhretin, paranın, umutların, büyük hayal kırıklıklarının bir arada yer aldığı, oyuncuların ve menajerlerin dünyasında var olma hikayesini izleyeceğiz. Dizinin senaryosunu Yelda Eroğlu ve Yeşim Çıtak kaleme alırken, yönetmen koltuğunda Ali Bilgin oturuyor.