Menajerimi Ara oyuncuları arasında kimler var? Menajerimi Ara oyuncu kadrosu ve konusu

Menajerimi Ara oyuncuları arasında Barış Falay, Canan Ergüder, Fatih Artman, Ahsen Eroğlu, Ayşenil Şamlıoğlu gibi usta isimler boy gösteriyor. Hayallerinin peşinde Antalya’dan İstanbul’a taşınan Dicle, sinema dünyasında kendine bir yer açmak ve bu devasa, acımasız şehirde tutunmak için canla başla uğraşmaktadır. Aylardır iş aramasına rağmen her gittiği yapım şirketinden geri çevrilir. Ne yazık ki kısa zamanda hayallerini süsleyen bu sektörün köpekbalıklarıyla dolu olduğunu kavrar. İşte, Menajerimi Ara oyuncuları ve konusu hakkında detaylı bilgiler