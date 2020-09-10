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Haber Giriş: 10 Eylül 2020 - 17:13 | 

Menajerimi Ara oyuncuları arasında kimler var? Menajerimi Ara oyuncu kadrosu ve konusu

Menajerimi Ara oyuncuları ve konusu ile izleyicilerin gündeminde yer almaya devam ediyor. Hayallerinin peşinden koşan bir kızın serüvenini anlatan Menajerimi Ara, Barış Falay, Canan Ergüder ve Ayşenil Şamlıoğlu gibi deneyimli oyuncuları kadrosunda barındırıyor. Peki, Menajerimi Ara oyuncuları arasında kimler yer alıyor? İşte, diziyi izleyen pek çok kişinin merakla araştırdığı Menajerimi Ara oyuncu kadrosu bilgileri

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Menajerimi Ara oyuncuları arasında Barış Falay, Canan Ergüder, Fatih Artman, Ahsen Eroğlu, Ayşenil Şamlıoğlu gibi usta isimler boy gösteriyor. Hayallerinin peşinde Antalya’dan İstanbul’a taşınan Dicle, sinema dünyasında kendine bir yer açmak ve bu devasa, acımasız şehirde tutunmak için canla başla uğraşmaktadır. Aylardır iş aramasına rağmen her gittiği yapım şirketinden geri çevrilir. Ne yazık ki kısa zamanda hayallerini süsleyen bu sektörün köpekbalıklarıyla dolu olduğunu kavrar. İşte, Menajerimi Ara oyuncuları ve konusu hakkında detaylı bilgiler

2İDEAL BERAN KOTAN (AYDIN)
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İDEAL BERAN KOTAN (AYDIN)

İdeal Beran Kotan 1992 doğumludur. Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Bölümü (2018) mezunu. Fakülteyi birincilikle bitiren Beran Kotan; eskrim, kayak, yüzme, basket ve latin danslarıyla ilgileniyor, araba ve motor kullanabiliyor, piyano çalabiliyor.Beran Kotan, oyunculuğa 2018’de Abdülhamit belgeseli ve Çarpışma dizisiyle başladı. Şu an Menajerimi Ara dizisinderol alıyor.

3DUYGU ŞEN (ECE)
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DUYGU ŞEN (ECE)

Duygu Şen, 25 Mayıs 1985 yılında İstanbul'da doğdu. Müjdat Gezen Sanat Merkezinde Eğitim aldı. Duygu Şen, birçok tiyatro ve televizyon dizisinde rol aldı.2012 Harem2012 Araf Zamanı2010 Kızım Nerede2009 Hicran Yarası2008 Çeberin Dışında2008 Yaban Gülü2008 Pars Narkoterör2004 Aşkın Mucizeleri2004 Çocuğun mu Var Derdin Var2003 Hayat bilgisi

4BUSE SİNEM İREN (MERAL)
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BUSE SİNEM İREN (MERAL)

1991 yılında Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde dünyaya gelen Buse Sinem, aslen Trabzon Çaykaralı'dır. Mimar Sinan Üniversitesi Sanat Tarihi bölümünden mezun olmuştur.Tiyatro ve oyunculuğa sürekli olarak ilgi duyan İren, stand up gösterileri ve amatör tiyatrolar yaptı. Yaptığı çalışmaları sosyal medyaya taşıyarak Youtube kanalında yayınladı ve önemli derecede izlenme rakamlarına ulaştı. Özellikle Karadeniz şivesiyle yaptığı skeçler büyük ilgi gördü.2015 yılında katıldığı Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında 1000 TL'lik ödülle yarışmadan ayrılmıştır.Birçok stand-up gösterileri ve amatör tiyatrolarda oyunculuk yapmıştır.Çocuklar Duymasın dizisindeki 'Simay' karakteri ile ilk kez oyunculuk deneyimi yaşamıştır.

5YAPRAK MEDİNE (BEREN)
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YAPRAK MEDİNE (BEREN)

1996 İstanbul doğumlu olan Yaprak Medine Modellik ve oyunculuk eğitimleri almış ve ilk ekran deneyimini Menajerimi Ara dizisi ile yaşayacaktır.

6NAZLI SENEM ÜNAL (JÜLİDE)
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NAZLI SENEM ÜNAL (JÜLİDE)

Nazlı Senem Ünal 22 Mayıs 1991 Bursa doğumludur. Müjdat Gezen Sanat Merkezinde oyunculuk dersleri alan Nazlı Senem Ünal ilk oyunculuk deneyimini Üzgünüm Leyla dizisi ile yaşamıştır.

7SEMİ SIRTIKKIZIL (EMRAH)
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SEMİ SIRTIKKIZIL (EMRAH)

8AHSEN EROĞLU (DİCLE)
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AHSEN EROĞLU (DİCLE)

9BARIŞ FALAY (KIRAÇ)
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BARIŞ FALAY (KIRAÇ)

10CANAN ERGÜDER (FERİS)
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CANAN ERGÜDER (FERİS)

11FATİH ARTMAN (ÇINAR)
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FATİH ARTMAN (ÇINAR)

12AYŞENİL ŞAMLIOĞLU (PERİDE)
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AYŞENİL ŞAMLIOĞLU (PERİDE)

13DENİZ CAN AKTAŞ (BARIŞ)
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DENİZ CAN AKTAŞ (BARIŞ)

14GAMZE KARADEUMAN (GÜLİN)
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GAMZE KARADEUMAN (GÜLİN)

15BEDİR BEDİR (BEKİR)
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BEDİR BEDİR (BEKİR)

16PINAR ÜNSAL (LEYLA)
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PINAR ÜNSAL (LEYLA)

17ASLI MAVİTAN (MAYDA)
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ASLI MAVİTAN (MAYDA)

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