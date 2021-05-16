Menajerimi Ara bu akşam yok mu, yayın akışında neden yer almıyor?
Menajerimi Ara dizisinin yeni bölüm tarihi merak konusu oldu. Pazar günleri yayınlanan Menajerimi Ara, Star Tv'nin 16 Mayıs tarihli yayın akışında yer almıyor. Menajerimi Ara dizisi en son 9 Mayıs Pazar günü 37. bölümüyle izleyici karşısına çıkmıştı. Peki, Menajerimi Ara bu akşam yok mu, yayın akışında neden yer almıyor?
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Bayram nedeniyle bazı diziler ekran macerasına ara verdi. Bu hafta yayınlanmayacak dizilerden biri de Menajerimi Ara oldu. Menajerimi Ara dizisinin Star TV yayın akışı içerisinde yer almamasının ardından dizinin izleyicileri “Menajerimi Ara neden yok, yeni bölüm yayınlanmayacak mı?" sorusuna yanıt arıyor.
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Menajerimi ara dizisinin 38. bölümünün 23 Mayıs 2021 Pazar günü kaldığı yerden takipçileriyle buluşmaya devam etmesi bekleniyor.
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MENAJERİMİ ARA SON BÖLÜM ÖZETİ
İrem’in duygularını döktüğü kağıdın Barış’ın ceketinden düşmesinden şüphelenen Dicle, ikilinin eski sevgili olma ihtimaliyle karşı karşıya kalır. Emrah, Gülin ve Meral’e Barış ve İrem’in eski sevgili olduğunu söyler. Dicle’nin bu haberi bir başkasından duymasını isteyemeyen üçlü, bu haberi Dicle’ye verme kararı alır. Bu sırada konuşmalarını dinleyen Tuğrul ise soluğu Ceyda’nın yanında alır. Kalp krizi geçiren oyuncusunun derin üzüntüsünü yaşayan Peride, bu durumdan Ceyda’yı sorumlu tutar. Peride’nin sert sözlerinin ardından ikilinin arası iyice gerilir. Arzu ve Çınar arasında ise romantik bir yakınlaşma olur. Gülden Avşaroğlu, Ego Ajans’ı sürpriz bir projenin oyuncu seçmeleri için ziyaret eder. Uluslararası bir projede Türk bir karakteri canlandırmak için oyuncu arandığını duyan Kıraç harekete geçerken, Çınar ve Dicle ise kendi oyuncularını projeye sokmak için kolları sıvar. Oyuncuları Çağrı Çıtanak, Ruhi Sarı ve Onur Büyüktopçu’yu bu karakter için hazırlayan üç menajer, kıyasıya bir mücadele içine girer.