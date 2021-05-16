Menajerimi Ara bu akşam yok mu, yayın akışında neden yer almıyor?

MENAJERİMİ ARA SON BÖLÜM ÖZETİ İrem’in duygularını döktüğü kağıdın Barış’ın ceketinden düşmesinden şüphelenen Dicle, ikilinin eski sevgili olma ihtimaliyle karşı karşıya kalır. Emrah, Gülin ve Meral’e Barış ve İrem’in eski sevgili olduğunu söyler. Dicle’nin bu haberi bir başkasından duymasını isteyemeyen üçlü, bu haberi Dicle’ye verme kararı alır. Bu sırada konuşmalarını dinleyen Tuğrul ise soluğu Ceyda’nın yanında alır. Kalp krizi geçiren oyuncusunun derin üzüntüsünü yaşayan Peride, bu durumdan Ceyda’yı sorumlu tutar. Peride’nin sert sözlerinin ardından ikilinin arası iyice gerilir. Arzu ve Çınar arasında ise romantik bir yakınlaşma olur. Gülden Avşaroğlu, Ego Ajans’ı sürpriz bir projenin oyuncu seçmeleri için ziyaret eder. Uluslararası bir projede Türk bir karakteri canlandırmak için oyuncu arandığını duyan Kıraç harekete geçerken, Çınar ve Dicle ise kendi oyuncularını projeye sokmak için kolları sıvar. Oyuncuları Çağrı Çıtanak, Ruhi Sarı ve Onur Büyüktopçu’yu bu karakter için hazırlayan üç menajer, kıyasıya bir mücadele içine girer.