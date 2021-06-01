Memurlar Temmuz'da ne kadar zam alacak? İşte Temmuz zammında son durum
Emekli ve memur maaşları, yasa gereği ocak ve temmuz olmak üzere yılda iki kez artıyor. Bu artışta enflasyon belirleyici oluyor. Ancak memur ve memur emeklisi, bunun dışında 2 yılda bir toplu sözleşme masasında kararlaştırılan zammı alıyor. Peki, Memurlar Temmuz'da ne kadar zam alacak?
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1
Milyonlarca memur ve emeklinin alacağı zamda dün kritik enflasyon verisi açıklandı. Buna göre; SSK ve Bağkur emeklisi şimdiden yüzde 5.46’lık zammı garantiledi. Memur ve memur emeklisi için ise enflasyon ocaktaki yüzde 3’lük zammı geçtiği için yüzde 2.46’lık fark göründü. Emekliye ayrıca temmuzda zamlı ikramiye de ödenecek. İşte, memur zammında son durum...
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Enflasyon rakamlarının yüksek gelmesiyle birlikte memur ve emeklilerin enflasyon farkı almasının önü açıldı. Temmuz ayında memur ve emeklilerin farklı maaş alması bekleniyor.
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Toplu sözleşmede her dönemde yapılacak zam belirleniyor. Eğer zammın yapıldığı dönemde son 6 aylık enflasyon belirlenen rakamları aşıyorsa, aşan oranda bir de fark yansıtılıyor.
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Memur ve memur emeklisi için ise enflasyon ocaktaki yüzde 3’lük zammı geçtiği için yüzde 2.46’lık fark göründü.