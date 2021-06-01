Gündem Haber Giriş: 01 Haziran 2021 - 14:58 | 01 Haziran 2021 - 14:58

Memurlar Temmuz'da ne kadar zam alacak? İşte Temmuz zammında son durum

Emekli ve memur maaşları, yasa gereği ocak ve temmuz olmak üzere yılda iki kez artıyor. Bu artışta enflasyon belirleyici oluyor. Ancak memur ve memur emeklisi, bunun dışında 2 yılda bir toplu sözleşme masasında kararlaştırılan zammı alıyor. Peki, Memurlar Temmuz'da ne kadar zam alacak?