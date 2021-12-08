Memura ve emekliye ek zam olacak mı? İşte ek zamda son durum

Memur ve memur emeklilerine ilave zam için müzakere başlatılmasına karar verildi. Memur-Sen heyetiyle yapılan görüşme sonrası Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son toplu sözleşmeyle, memur ve memur emeklilerinin maaşlarına yüzde 30 ile 35 arasında değişen artış oranları ile enflasyon farklarından oluşan zam yapıldığı anımsatıldı.



Ancak son dönemde kurda yaşanan hareketlilikten kaynaklanan ekonomik dalgalanmalar nedeniyle toplu sözleşmenin ilgili maddelerinde güncellemeye gerek bulunduğu kaydedilen açıklamada, “Yetkili konfederasyon ve sendikalarımızla yaptığımız görüşme sonucunda kamu çalışanlarımızın alım gücünü yükseltmek için toplu sözleşmemizde yer alan enflasyon farkını da dikkate alarak, bir sosyal koruma çalışmasını kapsamlı hale getirmeyi ek protokol olarak değerlendireceğiz. Söz konusu çalışma, sadece doktorları değil bütün sağlık personelini gözeten, bununla da sınırlı kalmayıp tüm kamu personelimizi kapsayacak şekilde enflasyon farkının üzerinde bir sosyal refah düzenlemesi olarak yapılacaktır” denildi.



