Memura ve emekliye ek zam olacak mı? İşte ek zamda son durum
Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Memur-Sen olarak 6. dönem toplu sözleşmeye ek bir protokol olarak tüm kamu görevlilerini kapsayacak şekilde bir düzenleme gerektiğini tekrarlı şekilde dile getirdiklerini belirtti. Bu gelişmenin ardından ek zam konusu gündeme geldi. Peki, memura ve emekliye ek zam olacak mı?
2022 öncesi emekli ve görevdeki memurların zam beklentisi arttı. Açıklanan kasım enflasyon oranları ile memur ve emeklileri için enflasyon farkının oluşacağı kesinleşmişti. Şimdi ise ek zam gündemde. İşte, konuya dair ayrıntılar...
Memur ve memur emeklilerine ilave zam için müzakere başlatılmasına karar verildi. Memur-Sen heyetiyle yapılan görüşme sonrası Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son toplu sözleşmeyle, memur ve memur emeklilerinin maaşlarına yüzde 30 ile 35 arasında değişen artış oranları ile enflasyon farklarından oluşan zam yapıldığı anımsatıldı.
Ancak son dönemde kurda yaşanan hareketlilikten kaynaklanan ekonomik dalgalanmalar nedeniyle toplu sözleşmenin ilgili maddelerinde güncellemeye gerek bulunduğu kaydedilen açıklamada, “Yetkili konfederasyon ve sendikalarımızla yaptığımız görüşme sonucunda kamu çalışanlarımızın alım gücünü yükseltmek için toplu sözleşmemizde yer alan enflasyon farkını da dikkate alarak, bir sosyal koruma çalışmasını kapsamlı hale getirmeyi ek protokol olarak değerlendireceğiz. Söz konusu çalışma, sadece doktorları değil bütün sağlık personelini gözeten, bununla da sınırlı kalmayıp tüm kamu personelimizi kapsayacak şekilde enflasyon farkının üzerinde bir sosyal refah düzenlemesi olarak yapılacaktır” denildi.
Ancak son dönemde kurda yaşanan hareketlilikten kaynaklanan ekonomik dalgalanmalar nedeniyle toplu sözleşmenin ilgili maddelerinde güncellemeye gerek bulunduğu kaydedilen açıklamada, “Yetkili konfederasyon ve sendikalarımızla yaptığımız görüşme sonucunda kamu çalışanlarımızın alım gücünü yükseltmek için toplu sözleşmemizde yer alan enflasyon farkını da dikkate alarak, bir sosyal koruma çalışmasını kapsamlı hale getirmeyi ek protokol olarak değerlendireceğiz. Söz konusu çalışma, sadece doktorları değil bütün sağlık personelini gözeten, bununla da sınırlı kalmayıp tüm kamu personelimizi kapsayacak şekilde enflasyon farkının üzerinde bir sosyal refah düzenlemesi olarak yapılacaktır” denildi.
ENFLASYON FARKI OLUŞTU
TÜİK, temmuz, ağustos, eylül, ekim, kasım aylarını kapsayan, 5 aylık enflasyonunu açıkladı ve TÜFE’de 5 aylık enflasyon yüzde 10.47 oldu. Bu da şu anlama geliyor; 5 aylık enflasyon, toplu sözleşmede belirtilen yüzde 3’lük oranı geçtiği için şimdiden memur ve emeklileri için yüzde 7.47’lik enflasyon farkı oluşmuş durumda.
EK ZAM OLACAK MI?
Eğer senenin son altı ayının enflasyonu aynı düzeyde olursa 2022’nin ocak ayında memur ve emeklileri toplu sözleşmeden kaynaklanan yüzde 5 zammın üzerine yüzde 7.47 enflasyon farkı da eklenince maaşlarını toplam yüzde 12.47 zamlı alacaklar.
Enflasyon artarsa enflasyon farkı da artacağından maaşlar biraz daha artacak. Ancak zammın ne kadar olacağı ve daha da önemlisi memur emeklilerini kapsayıp kapsamayacağı henüz netlik kazanmış değil.
Enflasyon artarsa enflasyon farkı da artacağından maaşlar biraz daha artacak. Ancak zammın ne kadar olacağı ve daha da önemlisi memur emeklilerini kapsayıp kapsamayacağı henüz netlik kazanmış değil.