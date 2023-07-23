MEMURA ZAM PAZARLIÄžI BAÅžLIYOR
HÃ¼rriyet YazarÄ± YalÃ§Ä±n Bayer kÃ¶ÅŸesinde toplu sÃ¶zleÅŸme zammÄ±nÄ± kÃ¶ÅŸesinde ele alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±. Bayer ÅŸunlarÄ± yazmÄ±ÅŸtÄ±;
Yetkili konfederasyon Memur-Senâ€™in baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nda 11 hizmet kolunda en Ã§ok Ã¼yeye sahip sendika temsilcileriyle Kamu Ä°ÅŸveren Heyeti, 7 milyona yakÄ±n memur ile memur emekli maaÅŸÄ±na 2024-2025 yÄ±llarÄ±nda yapÄ±lacak zam ve sosyal haklarÄ±ndaki iyileÅŸtirmeleri ele almak iÃ§in 1 AÄŸustos SalÄ± gÃ¼nÃ¼ masaya oturacak. TÃ¼rkiye Kamu-Sen ile KESK temsilcileri de gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerde yer alacak.
Memur-Sen, TÃ¼rkiye Kamu-Sen, KESK, BASK, BirleÅŸik Kamu Ä°ÅŸ, HAK-SEN ile diÄŸer konfederasyonlar, zam ve Ã¶zlÃ¼k haklara iliÅŸkin talepleri iÃ§eren dosyayÄ± Kamu Ä°ÅŸveren Heyetiâ€™ne iletilmek Ã¼zere Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki gÃ¼nlerde Devlet Personel BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±â€™na sunacak.