MEMURA TOPLU SÃ–ZLEÅžME NE ZAMAN?

YaklaÅŸÄ±k 4 milyon memur ve 2,5 milyon memur emeklisinin 2024-2025 yÄ±llarÄ±ndaki mali ve sosyal haklarÄ±nÄ±n belirleneceÄŸi 7. DÃ¶nem Kamu Toplu SÃ¶zleÅŸmesi gÃ¶rÃ¼ÅŸmeleri 1 AÄŸustos itibarÄ±yla baÅŸlayacak.



Kamu iÅŸveren heyeti ile memur sendikalarÄ± arasÄ±nda bir ay boyunca sÃ¼recek gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerde, memur ve memur emeklilerini, yetkili konfederasyon olarak Memur-Sen temsil edecek.



GÃ¶rÃ¼ÅŸmelere sayÄ±lÄ± gÃ¼nler kala Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± hÄ±zlandÄ±ran Memur-Sen, sÃ¶zleÅŸme tekliflerini ve izlenecek yol haritasÄ±nÄ± belirlemek Ã¼zere dÃ¼n GeniÅŸletilmiÅŸ BaÅŸkanlar Kurulunu topladÄ±.Â