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MEMURA TOPLU SÖZLEÅžME NE ZAMAN 2023? || 7. Dönem Toplu sözleÅŸme görüÅŸmesi baÅŸladÄ± mÄ±? Milyonlarca memurun zam pazarlÄ±ÄŸÄ± baÅŸlÄ±yor!

GÃ¼ncelleme Tarihi:

#Toplu SözleÅŸme ZammÄ±#Memur#7. Dönem Toplu SözleÅŸme GörüÅŸmesi
OluÅŸturulma Tarihi: Temmuz 23, 2023 19:54

Toplu sÃ¶zleÅŸme zammÄ± 2023 iÃ§in geri sayÄ±m baÅŸladÄ±. YaklaÅŸÄ±k 4 milyon memur ve 2,5 milyon memur emeklisini ilgilendiren 2024-2025 yÄ±llarÄ±ndaki mali ve sosyal haklarÄ±nÄ±n belirleneceÄŸi 7. DÃ¶nem Kamu Toplu SÃ¶zleÅŸmesi gÃ¶rÃ¼ÅŸmeleri ile zam oranÄ± netlik kazanacak. SÃ¶zleÅŸme tekliflerini ve izlenecek yol haritasÄ±nÄ± belirlemek Ã¼zere GeniÅŸletilmiÅŸ BaÅŸkanlar Kurulunu toplayan Memur-Sen gÃ¶rÃ¼ÅŸmelere sayÄ±lÄ± gÃ¼nler kala Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± hÄ±zlandÄ±rdÄ±. 7. DÃ¶nem Toplu sÃ¶zleÅŸme gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerinde memur ve memur emeklilerini, yetkili konfederasyon olarak Memur-Sen temsil edecek. 120 maddelik teklif 24 Temmuz'da kamuoyuyla paylaÅŸacak. Peki, memura toplu sÃ¶zleÅŸme ne zaman, zam oranÄ± ne kadar olacak? 7. DÃ¶nem Toplu sÃ¶zleÅŸme gÃ¶rÃ¼ÅŸmesi baÅŸladÄ±? Ä°ÅŸte, o konularla ilgili ayrÄ±ntÄ±lÄ± bilgiler.

1/5MEMURA TOPLU SÃ–ZLEÅžME NE ZAMAN 2023 || 7. DÃ¶nem Toplu sÃ¶zleÅŸme gÃ¶rÃ¼ÅŸmesi baÅŸladÄ± mÄ± Milyonlarca memurun zam pazarlÄ±ÄŸÄ± baÅŸlÄ±yor

Memura toplu sÃ¶zleÅŸme zammÄ± ne kadar olacak, sorusu gÃ¶rÃ¼ÅŸme Ã¶ncesi gÃ¼ndeme gelmeye baÅŸladÄ±. Milyonlarca memur ve memur emeklisinin beklediÄŸi Toplu SÃ¶zleÅŸme gÃ¶rÃ¼ÅŸmeleri tarihi netleÅŸti. 7. DÃ¶nem Kamu Toplu SÃ¶zleÅŸmesi gÃ¶rÃ¼ÅŸmeleri aÄŸustos itibarÄ±yla baÅŸlayacak. MaaÅŸ artÄ±ÅŸ oranlarÄ±yla birlikte kira yardÄ±mÄ±nÄ±n da aralarÄ±nda bulunduÄŸu 120 maddelik teklifini 24 Temmuz'da kamuoyuyla paylaÅŸacak Memur-Sen, aynÄ± gÃ¼n teklif dosyasÄ±nÄ± Ã‡alÄ±ÅŸma ve Sosyal GÃ¼venlik BakanlÄ±ÄŸÄ±na sunacak. Peki, memura toplu sÃ¶zleÅŸme ne zaman? Ä°ÅŸte, 2023 7. DÃ¶nem Toplu sÃ¶zleÅŸme gÃ¶rÃ¼ÅŸmesi son durum haberleri.

2/5MEMURA TOPLU SÃ–ZLEÅžME NE ZAMAN

MEMURA TOPLU SÃ–ZLEÅžME NE ZAMAN?

YaklaÅŸÄ±k 4 milyon memur ve 2,5 milyon memur emeklisinin 2024-2025 yÄ±llarÄ±ndaki mali ve sosyal haklarÄ±nÄ±n belirleneceÄŸi 7. DÃ¶nem Kamu Toplu SÃ¶zleÅŸmesi gÃ¶rÃ¼ÅŸmeleri 1 AÄŸustos itibarÄ±yla baÅŸlayacak.

Kamu iÅŸveren heyeti ile memur sendikalarÄ± arasÄ±nda bir ay boyunca sÃ¼recek gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerde, memur ve memur emeklilerini, yetkili konfederasyon olarak Memur-Sen temsil edecek.

GÃ¶rÃ¼ÅŸmelere sayÄ±lÄ± gÃ¼nler kala Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± hÄ±zlandÄ±ran Memur-Sen, sÃ¶zleÅŸme tekliflerini ve izlenecek yol haritasÄ±nÄ± belirlemek Ã¼zere dÃ¼n GeniÅŸletilmiÅŸ BaÅŸkanlar Kurulunu topladÄ±.Â

3/5120 MADDELÄ°K TEKLÄ°F KAMUOYUYLA PAYLAÅžILACAK

120 MADDELÄ°K TEKLÄ°F KAMUOYUYLA PAYLAÅžILACAK

TRT Haber'in haberine gÃ¶re, toplantÄ±da, 74'Ã¼ yeni, 29'u korunmasÄ± gereken, 17'si ise geÃ§en toplu sÃ¶zleÅŸme dÃ¶neminde Ã§Ã¶zÃ¼me kavuÅŸturulmayan olmak Ã¼zere toplam 120 teklif Ã¼zerinde mutabÄ±k kalÄ±ndÄ±.

MaaÅŸ artÄ±ÅŸ oranlarÄ±yla birlikte kira yardÄ±mÄ±nÄ±n da aralarÄ±nda bulunduÄŸu 120 maddelik teklifini 24 Temmuz'da kamuoyuyla paylaÅŸacak Memur-Sen, aynÄ± gÃ¼n teklif dosyasÄ±nÄ± Ã‡alÄ±ÅŸma ve Sosyal GÃ¼venlik BakanlÄ±ÄŸÄ±na sunacak.

4/5MEMURA ZAM PAZARLIÄžI BAÅžLIYOR

MEMURA ZAM PAZARLIÄžI BAÅžLIYOR

HÃ¼rriyet YazarÄ± YalÃ§Ä±n Bayer kÃ¶ÅŸesinde toplu sÃ¶zleÅŸme zammÄ±nÄ± kÃ¶ÅŸesinde ele alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±. Bayer ÅŸunlarÄ± yazmÄ±ÅŸtÄ±;

Yetkili konfederasyon Memur-Senâ€™in baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nda 11 hizmet kolunda en Ã§ok Ã¼yeye sahip sendika temsilcileriyle Kamu Ä°ÅŸveren Heyeti, 7 milyona yakÄ±n memur ile memur emekli maaÅŸÄ±na 2024-2025 yÄ±llarÄ±nda yapÄ±lacak zam ve sosyal haklarÄ±ndaki iyileÅŸtirmeleri ele almak iÃ§in 1 AÄŸustos SalÄ± gÃ¼nÃ¼ masaya oturacak. TÃ¼rkiye Kamu-Sen ile KESK temsilcileri de gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerde yer alacak.

Memur-Sen, TÃ¼rkiye Kamu-Sen, KESK, BASK, BirleÅŸik Kamu Ä°ÅŸ, HAK-SEN ile diÄŸer konfederasyonlar, zam ve Ã¶zlÃ¼k haklara iliÅŸkin talepleri iÃ§eren dosyayÄ± Kamu Ä°ÅŸveren Heyetiâ€™ne iletilmek Ã¼zere Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki gÃ¼nlerde Devlet Personel BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±â€™na sunacak.

5/5MEMURA TOPLU SÃ–ZLEÅžME NE ZAMAN 2023 || 7. DÃ¶nem Toplu sÃ¶zleÅŸme gÃ¶rÃ¼ÅŸmesi baÅŸladÄ± mÄ± Milyonlarca memurun zam pazarlÄ±ÄŸÄ± baÅŸlÄ±yor

KonfederasyonlarÄ±n, en dÃ¼ÅŸÃ¼k memur maaÅŸÄ±nÄ±n satÄ±n alma gÃ¼cÃ¼nÃ¼ yukarÄ±ya taÅŸÄ±mak iÃ§in halen 34 bin lira olan yoksulluk sÄ±nÄ±rÄ± dÃ¼zeyine Ã§Ä±karÄ±lmasÄ±nÄ± ve gÃ¶receli refah payÄ± eklenmesini isteyecekleri belli. AyrÄ±ca memur maaÅŸÄ±nÄ± kuÅŸa Ã§eviren gelir vergisi dÃ¼zenlemesinde Ã§alÄ±ÅŸanlar lehine deÄŸiÅŸiklik yapÄ±lmasÄ±, fahiÅŸ fiyatlara ulaÅŸan konut ederlerini hafifletmek amacÄ±yla belli tutarda kira yardÄ±mÄ± Ã¶denmesi, eskiyen kamu personel rejiminin gÃ¼nÃ¼n koÅŸullarÄ±na gÃ¶re uyarlanmasÄ±, kamu iÅŸÃ§ileri lehine oluÅŸan Ã¼cret dengesizliÄŸinin giderilmesi, tÃ¼m memurun sendika Ã¼cretinden yararlanabilmesi iÃ§in hizmet kolunda aranan yÃ¼zde 2 Ã¼ye barajÄ±nÄ±n kaldÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± masaya getirmeleri bekleniyor.

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